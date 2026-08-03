Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε πως η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την ερχόμενη... ευρωπαϊκή σεζόν θα συνεχιστεί για ακόμα μια εβδομάδα.

Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του μια ιστορικής σημασίας σεζόν, η οποία θα είναι η πρώτη του κλαμπ σε ευρωπαϊκή League Phase και σε λίγες ώρες οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα μάθουν την πρόκληση που τους περιμένει στα Play Offs του Europa League. Φυσικά σε μια τέτοιοα χρονιά η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα χρειαστεί τη στήριξη του κόσμου και σε αυτό το πλαίσιο η ανταπόκριση στα εισιτήρια διαρκείας είναι πολύ μεγάλη.

Λόγω της ζήτησης από τους Ομιλίτες οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την παράταξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 2 Αυγούστου, για ακόμα μια εβδομάδα, ήτοι έως την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 23:59.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την παράταση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την σεζόν 2026-27, έως την Τρίτη 9/8 και ώρα 23:59.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος η έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com, προσφέροντας μια πιο γρήγορη, απλή και ασφαλή διαδικασία».