O Λορέντζο Ντίκμαν έκανε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, δύο μέρες πριν το Super Cup του ΟΦΗ με την ΑΕΚ. Μέρος του προγράμματος ο Μπόρχα.

Με νέα πρόσωπο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (10/8) η προπόνηση του ΟΦΗ, η οποία έλαβε χώρα στο Παγκρήτιο, δύο ημέρες πριν το Super Cup των Κυπελλούχων με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στο ίδιο στάδιο. Ο λόγος φυσικά για τον Λορέντζο Ντίκμαν.

Ο νεοαποκτηθέντας Ιταλός δεξιός μπακ - χαφ προπονήθηκε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη και μάλιστα συμμετείχει στο κανονικό πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε ασκήσεις αντίδρασης και αμυντική τακτική.

Από εκεί και πέρα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία ο Μπόρχα Γκονθάλεθ συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος.

Επόμενη προπόνηση και τελευταία πριν τη «μάχη» με τον Δικέφαλο έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (11/8), στις 18:00.

Θυμίζουμε πως το μεσημέρι της ίδιας μέρας, στις 13:00, θα γίνει στο Παγκρήτιο η κοινή συνέντευξη Τύπου Πρωταθλητών και Κυπελλούχων, στην οποία θα μιλήσουν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χρήστος Κόντης κι από ένας παίκτης των δυο ομάδων.