Όπως αναμενόταν, οι φίλοι του ΟΦΗ εξάντλησαν τα εισιτήρια τους για το Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι οριστικό. Όπως έκανε γνωστό ο Κυπελλούχος ΟΦΗ τα εισιτήρια του για το Super Cup με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ εξαντλήθηκαν και από τη στιγμή που και ο Δικέφαλος αναμένεται να κάνει Sold Out στο Παγκρήτιο Στάδιο θα στηθεί μια πραγματική ποδοσφαιρική γιορτή για την εκκίνηση της σεζόν των δυο ομάδων.

Θυμίζουμε πως οι Ομιλίτες πήραν 8.282 εισιτήρια και θα φιλοξενηθούν στις θύρες 12 (μισή), 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας θα αποτελέσει και μια δυνατή «πρόβα» για τους Πρωταθλητές και τους Κυπελλούχους, μια εβδομάδα πριν το πρώτο τους παιχνίδι για τα Play Offs του Champions League και του Europa League, αντιστοίχως.

Στο Super Cup θα ισχύει ο νέος κανόνας του Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος προβλέπει αναγκαστική χρησιμοποίηση δύο νεαρών Ελλήνων στην ενδεκάδα, οι οποίοι γεννήθηκαν από το 2004 και μετά.

Όπως είναι γνωστό η «γιορτή» της 12ης Αυγούστου θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.