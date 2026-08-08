Ο ΟΦΗ για ακόμα μια χρονιά θα έχει την εμφάνιση του Κυπέλλου σε πορτοκαλί χρώμα, διατηρώντας το... γούρι που τον «βοήθησε» να γράψει ιστορία.

Μπορεί τα ασπρόμαυρα να είναι τα παραδοσιακά χρώματα του ΟΦΗ, όμως και το πορτοκαλί πλέον αποτελεί κομμάτι της ιστορίας των Κρητικών. Τη σεζόν 2024-25 με την πορτοκαλί εμφάνιση ο Όμιλος έφτασε σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 35 χρόνια (στον οποίον αγωνίστηκε με τα ασπρόμαυρα) και την επόμενη αγωνιστική περίοδο με την ίδια φανέλα πήγε μέχρι τέλους στο θεσμό και έφερε το τρόπαιο στο Ηράκλειο.

Όπως ήταν απόλυτα αναμενομενο οι Κρητικοί δεν είχαν λόγο να αλλάξουν το «γούρι» τους και σε αυτό το πλαίσιο και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο η τρίτη εμφάνιση, η οποία θα χρησιμοποιείται κυρίως στο Κύπελλο, θα είναι σε πορτοκαλί χρώμα.

«Με αυτή τη φανέλα θα υπερασπιστούμε το δεύτερο αστέρι μας και θα κυνηγήσουμε το τρίτο!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των Κυπελλούχων για τη νέα τους φανέλα.

H ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η 3η φανέλα: Το πορτοκαλί που κουβαλά την ιστορία μας

Τα γκολ των Ταξιάρχη Φούντα, Thiago Nuss και Leya Iseka, έκαναν το όνειρο πραγματικότητα. Το πορτοκαλί χρώμα έμεινε για πάντα συνδεδεμένο μ’ εκείνη την αξέχαστη βραδιά της 25ης Απριλίου.

Με τη νέα 3η φανέλα, δημιουργία της Puma, ο ΟΦΗ θα υπερασπιστεί το δεύτερο αστέρι του και θα κυνηγήσει το τρίτο.

Στην καρδιά της φανέλας δεσπόζει το 3D PRIST® μεταλλιζέ σήμα του ΟΦΗ με τα δύο αστέρια, σχεδιασμένο από τη γερμανική dekoGraphics, πάνω στο ανακυκλωμένο ελαφρύ ύφασμα dryCELL της Puma— μια σύνθεση τεχνολογίας και ταυτότητας που αποτυπώνει την πορεία του συλλόγου.

Κάθε φανέλα του ΟΦΗ φέρει το ανανεωμένο τρισδιάστατο υδατογράφημα αυθεντικότητας, με τον Θυρεό και τον Γρύπα του ΟΦΗ να πλαισιώνονται από δύο αστέρια — σύμβολα των δύο Κυπέλλων Ελλάδος, του 1987 και του 2026.

Πού θα τη βρείτε

• Στη μπουτίκ “OFI Crete FC x Cosmossport” στο “Γεντί Κουλέ”

• Στο Cosmossport 1821, στο Ηράκλειο

• Στο online store του ΟΦΗ».