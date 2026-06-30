«Το όνειρο μιας γενιάς»: Το ντοκιμαντέρ του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου

Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ του ΟΦΗ για την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας με τίτλο «Το όνειρο μιας γενιάς».

Το αθλητικό ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 για την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας 2026, «Το όνειρο μιας γενιάς», είναι πλέον online στο κανάλι του κλαμπ στο YouTube!

Έναν αιώνα και λίγους μήνες μετά την ίδρυσή του και 39 χρόνια μετά το πρώτο τρόπαιο, ο ΟΦΗ έγραψε ξανά ιστορία, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο στα 101 χρόνια ζωής του συλλόγου, στον Βόλο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στις 25 Απριλίου 2026.

Μια επιτυχία που ανήκει σε ολόκληρη την οικογένεια του ΟΦΗ. Σε όλους όσοι πίστεψαν, περίμεναν υπομονετικά και ονειρεύτηκαν αυτή τη στιγμή.

Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 δημιούργησε και παρουσιάζει το αθλητικό ντοκιμαντέρ «Το όνειρο μιας γενιάς», διάρκειας δύο ωρών, μέσα από το οποίο καταγράφεται με μοναδικό τρόπο, όλο το ταξίδι προς την κορυφή.