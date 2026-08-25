ΟΦΗ: Το πρόγραμμα των Κυπελλούχων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Ο ΟΦΗ προέρχεται από την ιστορική σεζόν της κατάκτησης του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του και άρχισε τη χρονιά τόσο με την κατάκτηση του Super Cup όσο και με νίκη... μισή πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Φυσικά ο μεγάλος στόχος για την ομάδα του Χρήστου Κόντη είναι παράλληλα με την ευρωπαϊκή της πορεία να διατηρήσει τον τίτλο που τον επανέφερε στον «χάρτη» των διοργανώσεων της UEFA.
Σε μια... επανάληψη του περσινού τελικού οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ, ενώ κατά σειρά θα παίξουν κόντρα σε Νέστο Χρυσούπολης, ΑΕΛ και Βόλο Elabet.
Θυμίζουμε πως οι ομάδες του 1-4 στην κατάταξη της League Phase θα προκριθούν στα προημιτελικά, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στο 5-12 θα δώσουν μονό αγώνα Play Off.
Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
- 2η αγωνιστική: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
- 4η αγωνιστική: ΑΕΛ – ΟΦΗ
- 5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Βόλος Elabet
Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
- 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
- 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
- 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
- 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.