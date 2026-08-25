Οι τέσσερις αντίπαλοι του Κυπελλούχου ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ξεχωρίζει ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο ΟΦΗ προέρχεται από την ιστορική σεζόν της κατάκτησης του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του και άρχισε τη χρονιά τόσο με την κατάκτηση του Super Cup όσο και με νίκη... μισή πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Φυσικά ο μεγάλος στόχος για την ομάδα του Χρήστου Κόντη είναι παράλληλα με την ευρωπαϊκή της πορεία να διατηρήσει τον τίτλο που τον επανέφερε στον «χάρτη» των διοργανώσεων της UEFA.

Σε μια... επανάληψη του περσινού τελικού οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ, ενώ κατά σειρά θα παίξουν κόντρα σε Νέστο Χρυσούπολης, ΑΕΛ και Βόλο Elabet.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες του 1-4 στην κατάταξη της League Phase θα προκριθούν στα προημιτελικά, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στο 5-12 θα δώσουν μονό αγώνα Play Off.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

2η αγωνιστική: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

4η αγωνιστική: ΑΕΛ – ΟΦΗ

5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Βόλος Elabet

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας