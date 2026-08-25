Η αποστολή του ΟΦΗ για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία. Πρόβλημα με Ισέκα.

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία, στην οποία οι Κρητικοί καλούνται να υπερασπιστούν το 3-0 του Παγκρήτιου. Ο λόγος για τον Άαρον Ισέκα.

Ο Βέλγος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός αποστολής, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται. Από την πλευρά του ο εκτός λίστας Νίκος Μαρινάκης συνέχισε θεραπεία.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς της Κυριακής (23/8) με τον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε αγωνιστικά παιχνίδια.

Η αποστολή θα αναχωρήσει αύριο (26/8) από το Ηράκλειο για την Σόφια, με την προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 19:00.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.