ΑΕΚ: «Μιχάλη δεν έφυγες ποτέ, δεν θα φύγεις ποτέ!»

Το μήνυμα της «οικογένειας» της ΑΕΚ για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη.

Η 8η Αυγούστου αποτελεί ημέρα πένθους για την «οικογένεια» της ΑΕΚ. Πριν από ακριβώς τρία χρόνια ο Ενωσίτης Μιχάλης Κατσούρης δολοφονήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμονή του αγώνα με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΠΑΕ και η Ερασιτεχνική Ένωση έστειλαν κοινό μήνυμα για τη «μαύρη» επέτειο. Θυμίζουμε πως η Original 21 έκανε κάλεσμα στους φίλους της ομάδας να δώσουν το παρών στο μνημόσυνο του συνοπαδού τους για να τιμήσουν τη μνήμη του και να στηρίξουν την οικογένεια του.

«Ο Μιχάλης της ΑΕΚ θα είναι πάντα εδω! Δίπλα μας!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση, με το εικαστικό να γράφει: «Μιχάλης Κατσούρης. Δεν έφυγες ποτέ... Δεν θα φύγεις ποτέ... Για πάντα μαζί μας...».

Από την πλευρά της η ΚΑΕ σε δική της ανάρτηση έγραψε: «Μιχάλης Κατσούρης. Τρία χρόνια… Πάντα, Παντού, Παρών».