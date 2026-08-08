Βιτάλις: «Παράξενο να παίζεις σε φιλικό παιχνίδι με πάνω από 15.000 κόσμο»
O Μιλάν Βιτάλις «συστήθηκε» στους Ενωσίτες με... ματσάρα και γκολάρα. Ο Ούγγρος χαφ ήταν βασικός για την ΑΕΚ στο φιλικό με την Athens Kallithea και άνοιξε το σκορ με υπέροχο γκολ.
Ο διεθνής μέσος στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μίλησε για το ανεπίσημο ντεμπούτο του και μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για την μαζική παρουσία του κόσμου για ένα φιλικό παιχνίδι σε τέτοια περίοδο.
Οι δηλώσεις του Μιλάν Βιτάλις
Για το πώς νιώθει που είδε τη νέα του έδρα και για το πρώτο του γκολ: «Νιώθω καταπληκτικά. Ευγνόμνων για ό,τι ένιωσα σήμερα. Ένα εξαιρετικό γήπεδο. Δεν έχω κάτι να πω. Νιώθω εξαιρετικά. Ολοι φρόντισαν να με κάνουν να νιώσω όμορφα αυτές τις πρώτες ημέρες».
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Για τον κόσμο που με τόση ζέστη και μέσα στον Αύγουστο ήρθε κατά χιλιάδες στο γήπεδο γι’ αυτό το φιλικό: «Νιώθω πολύ περίεργα. Παράξενο να παίζεις σε φιλικό παιχνίδι με πάνω από 15.000 κόσμο. Δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτό. Περιμένω να ζήσω επίσημο παιχνίδι με τον κόσμο της ΑΕΚ εδώ».
Για τα επίσημα παιχνίδια που έρχονται για την ΑΕΚ: «Ολη η ομάδα υπόσχεται ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας. Είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε παιχνίδια ανά τέσσερις ημέρες».
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