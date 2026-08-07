Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ, η Original 21, έκανε κάλεσμα στους Ενωσίτες να βρεθούν στο μνημόσυνο του Μιχάλη Κατσούρη.

Τρία χρόνια πέρασαν από τη μαύρη ημέρα για την οικογένεια της ΑΕΚ, στην οποία ο Μιχάλης Κατσούρης δολοφονήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια. H μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών του Δικεφάλου, η Original 21, έκανε κάλεσμα στους Ενωσίτες να βρεθούν στο μνημόσυνο του συνοπαδού της και να στηρίξουν την οικογένεια του γι' ακόμα μια φορά.

H ανακοίνωση της Original 21

«Δύσκολες αυτές οι μέρες…

Τρία χρόνια πριν χάσαμε τον αδερφό μας το Μιχάλη. Παλληκάρι από τα λίγα.

Πρώτη γραμμή πάντα.

Ελάχιστα παιδιά σαν κι αυτόν.

Απώλεια από αυτές που δεν αναπληρώνονται με τίποτα.

Πρέπει να κάνουμε κουράγιο, αλλά να δώσουμε κουράγιο και στους δικούς του.

Η μνήμη του πρέπει να μείνει ζωντανή, δυνατή και παντοτινός οδηγός μας ο χαρακτήρας του.

Ελάχιστη υποχρέωση μας το παρόν στο ετήσιο μνημόσυνο του εκεί στο σπίτι μας δίπλα και σπίτι του Μιχάλη.

Αύριο Σάββατο 8/8 στις 8:30π.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Νέας Φιλαδέλφειας να είμαστε όλοι παρόντες.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔEΛΦΟ ΜΑΣ ΤΟ ΜΙΧΑΛΗ…

ORIGINAL 21».