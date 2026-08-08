Νίκολιτς: «Πάντα ανοιχτοί σε μεταγραφή, με αυτή την ομάδα θα πάμε σε Super Cup και Play Offs Champions League»
Η ΑΕΚ στο τελευταίο της φιλικό επικράτησε της Athens Kallithea στη Νέα Φιλαδέλφεια με 4-0 και έδειξε έτοιμη ενόψει Super Cup. Στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το ματς ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε τόσο στην ετοιμότητα της ομάδας, όσο και στην ενδεχόμενη μεταγραφική ενίσχυση.
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
Για το φιλικό κι αν θα είναι η ΑΕΚ έτοιμη την Τετάρτη στο Super Cup: «Τα φιλικά είναι φιλικά. Πρέπει να ευχαριστήσω την Καλλιθέα που ήρθε να παίξει εδώ. Θέλαμε να δώσουμε αυτό το ματς για να μπούμε στο ελληνικό κλίμα, με τον κόσμο μας.
Παίξαμε με 22 παίκτες. Ειμαι ευχαριστημένος από την προετοιμασία, αλλά τα επισημα είναι διαφορετικά. Τώρα ξεκινά η δράση. Τώρα θα δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε».
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Για το αν περιμένει κάτι παραπάνω στο ρόστερ: «Εχω απαντήσει πολλές φορές. Είναι πάντα πιθανό. Πάντα ειμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο. Δεν είναι θέμα ποσότητας. Είναι αναβάθμισης σε κάποια θέση. Σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε ενόψει Super Cup και Play Offs του Champions League».
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