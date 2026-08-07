Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τη σημαντική μεταγραφή του 32χρονου αμυντικού χαφ, Μάρβελους Νακάμπα, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Παίκτης του Παναιτωλικού είναι και με τη... βούλα ο Μάρβελους Νακάμπα. Ο 32χρονος χαφ ήρθε στην Ελλάδα την Τετάρτη (5/8), πέρασε με επιτυχία τα εργομετρικά τεστ και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στον Τίτορμο, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν μονοετές συμβόλαιο, έως το 2027.

Ο Νακάμπα είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός χαφ, ύψους 1,77 μ., ο οποίος αναμένεται να καλύψει το «κενό» που άφησε στη θέση «6» ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, μετά τη μετακόμισή του στον ΟΦΗ.

Ο νέος παίκτης του Τίτορμου έχει αγωνιστεί στην Premier League με την Άστον Βίλα και τη Λούτον, ενώ είναι 39 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ζιμπάμπουε. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Σέφιλντ Γουένσντεϊ.

Στον Παναιτωλικό θα αγωνίζεται με το Νο 6 και πλέον βρίσκεται στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου.

Φυσικά θα υπάρχει και συνέχεια στα μεταγραφικά των Αγρινιωτών, καθώς το πλάνο περιλαμβάνει και την απόκτηση δύο φορ, ενώ αναμένεται να υπάρξει έξτρα κίνηση στα χαφ.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

Ο Μάρβελους Nακάμπα (Marvelous Nakamba) υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως τον Ιούνιο του 2027. Γεννήθηκε στις 19.01.1994 στη Ζιμπάμπουε και από τη Bantu της χώρας του το 2012 μεταγράφηκε στη Γαλλική Nancy. Συνέχισε την καριέρα του στην Ολλανδία με τη Vitesse και στο Βέλγιο με την Club Brugge. Το 2019 μετακόμισε στη Βρετανία, αγωνιζόμενος σε Aston Villa, Luton και Sheffield Wednesday, καταγράφοντας αυτό το διάστημα 71 συμμετοχές στην Premier League. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ανδρών της Ζιμπάμπουε. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!