Νακάμπα και Ντζενεπό φωτογραφήθηκαν με κασκόλ του Παναιτωλικού!
Οι Νακάμπα και Ντζενεπό γνωρίστηκαν στο Βέλγιο και έγιναν κολλητοί φίλοι, ενώ στη συνέχεια με την παρουσία τους σε ομάδες της Αγγλίας είχαν την ευκαιρία κι εκεί να βρίσκονται και να τα λένε. Η επαφή τους αναμένεται να συνεχιστεί και στο Αγρίνιο καθώς όπως όλα δείχνουν πιθανότατα την Πέμπτη θα ανακοινωθούν από τον Παναιτωλικό. Οι δύο παίκτες είναι ήδη στην Ελλάδα και έβγαλαν και την πρώτη τους φωτογραφία με «κυανοκίτρινο» κασκόλ.
Μάλιστα αν κρίνει κανείς από το φόντο της φωτογραφίας, το πιθανότερο είναι να έχουν περάσει και τα εργομετρικά τεστ και να απομένει το τυπικό της ανακοίνωσης...
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