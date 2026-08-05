Νακάμπα και Ντζενεπό φωτογραφήθηκαν με κασκόλ του Παναιτωλικού!

Θέμα ωρών φαίνεται πως είναι πλέον η ανακοίνωση από τον Παναιτωλικό της απόκτησης του Μάρβελους Νακάμπα και του Μούσα Τζενεπό που βρίσκονται στην Ελλάδα και μάλιστα φωτογραφήθηκαν με το κασκόλ του Τίτορμου.

Οι Νακάμπα και Ντζενεπό γνωρίστηκαν στο Βέλγιο και έγιναν κολλητοί φίλοι, ενώ στη συνέχεια με την παρουσία τους σε ομάδες της Αγγλίας είχαν την ευκαιρία κι εκεί να βρίσκονται και να τα λένε. Η επαφή τους αναμένεται να συνεχιστεί και στο Αγρίνιο καθώς όπως όλα δείχνουν πιθανότατα την Πέμπτη θα ανακοινωθούν από τον Παναιτωλικό. Οι δύο παίκτες είναι ήδη στην Ελλάδα και έβγαλαν και την πρώτη τους φωτογραφία με «κυανοκίτρινο» κασκόλ.

Μάλιστα αν κρίνει κανείς από το φόντο της φωτογραφίας, το πιθανότερο είναι να έχουν περάσει και τα εργομετρικά τεστ και να απομένει το τυπικό της ανακοίνωσης...