Ο Παναιτωλικός είναι έτοιμος για σημαντική διπλή προσθήκη, καθώς ο Μούσα Τζενεπό και ο Μάρβελους Νακάμπα θα φτάσουν στην Ελλάδα μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (5/8).

Ο Παναιτωλικός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει δύο προσθήκες που είχε δρομολογήσει εδώ και μέρες. Ο λόγος για τους Μούσα Τζενεπό και Μάρβελους Νακάμπα, οι οποίοι αναμένονται μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (5/8) στην Ελλάδα ώστε να «σφραγίσουν» τη μεταγραφή τους στον Τίτορμο.

Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές είχαν συμφωνήσει εδώ και μέρες με τα Καναρίνια, όμως εκκρεμούσε η έκδοση της βίζα τους. Πλέον που το γραφειοκρατικό ζήτημα έχει διευθετηθεί και για τους δυο φτάνουν στα μέρη μας κι αφού ολοκληρωθούν τα τυπικά (ιατρικά και υπογραφές) θα ανακοινωθούν κι εν συνεχεία θα πιάσουν δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου.

O Tζενεπό είναι 28χρονος δεξιοπόδαρος αριστερός εξτρέμ, ύψους 1,77μ., ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσo πίσω από τον φορ, όσο και στο δεξί φτερό. Είναι 35 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Μάλι και έχει σκοράρει τρεις φορές με το εθνόσημο.

Από την πλευρά του ο Νακάμπα είναι 32χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός χαφ, ύψους 1,77μ., ο οποίος είναι 39 φορές διεθνής με τη Ζιμπάμπουε και προορίζεται για το «κενό» πο άφησε στο «6» ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, μετά την μετακόμιση του στον ΟΦΗ.

Οι οσονούπω νέοι παίκτες του Παναιτωλικού έχουν ως κοινή εμπειρία το γεγονός πως έχουν αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League, ο Τζενεπό με την Σαουθάμπτον και ο Νακάμπα με την Άστον Βίλα.

Φυσικά θα υπάρχει και συνέχεια στα μεταγραφικά των Αγρινιωτών, καθώς το μεταγραφικό πλάνο περιλαμβάνει και την απόκτηση δύο φορ, ενώ αναμένεται να υπάρξει έξτρα κίνηση στα χαφ.