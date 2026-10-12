Ο Παναιτωλικός γνώρισε κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals την πρώτη του ήττα από ομάδα αντίστοιχης δυναμικότητας και πλέον έχει μπροστά του ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα.

Μετά το 3/3 με το οποίο ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα, ο Παναιτωλικός έφτασε τις τρεις διαδοχικές ήττες, καθώς, μετά τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, έχασε και από την Κηφισιά Tutu Deals. Φυσικά, η διαφορά σε σχέση με το ματς της Λεωφόρου είναι πως αυτή ήταν η πρώτη ήττα απέναντι σε ομάδα που δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα, αλλά βρίσκεται στα… μέτρα του Τίτορμου.

Μετά τη μεγάλη διακοπή, οι Αγρινιώτες δεν παρουσιάστηκαν στον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας, σε ένα παιχνίδι που, βάσει προγράμματος, αποτελούσε ευκαιρία για τον Παναιτωλικό να αποκομίσει βαθμολογικό όφελος, ειδικά αν ληφθούν υπόψη οι αναμετρήσεις που ακολουθούν.

Ο Γιάννης Αναστασίου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης Media Day με τους τοπικούς δημοσιογράφους, τόνισε πως η περίοδος της διακοπής δεν ήταν εύκολη.

«Δεν δουλέψαμε καλά. Είχαμε αρκετά μικροπροβλήματα, τα οποία δεν μας άφησαν να δουλέψουμε όπως θέλαμε. Παρουσιάστηκαν αρκετές μικροενοχλήσεις σε ποδοσφαιριστές. Δεν δουλέψαμε στο επιθυμητό επίπεδο. Η περίοδος της διακοπής είναι και γι’ αυτόν τον λόγο, ώστε να αναρρώσουν και να αποφορτιστούν κάποιοι», είχε δηλώσει ο προπονητής των Αγρινιωτών.

Ήταν εμφανές στο «Απόστολος Νικολαΐδης» πως η διακοπή δεν ευνόησε τον Παναιτωλικό, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν απέδωσαν στο επίπεδο που μας είχαν συνηθίσει. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν ο Σουμά και ο Μπάσι, ενώ δεδομένα έλειψε και ο Εράκοβιτς από τη μεσαία γραμμή.

Ο Παναιτωλικός, σε κάθε περίπτωση, δεν ήταν καλός σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε επιτακτική ανάγκη τη νίκη και πλέον καλείται να βγάλει αντίδραση σε ένα πρόγραμμα που μόνο βατό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Θυμίζουμε πως, μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου, οι Αγρινιώτες θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά τον Ολυμπιακό, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Κυπελλούχο ΟΦΗ και τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης»...