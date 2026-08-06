Το γκολ της Άντερλεχτ, το χαμένο πέναλτι του ΠΑΟΚ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ πριν καν ζεσταθεί δέχθηκε την ψυχρολουσία. Σε μία βαθιά μπαλιά, η άμυνα δεν απομάκρυνε, ο Τσβέτκοβιτς έκανε στα 16 δευτερόλεπτα το 0-1 και ο Δικέφαλος κυνηγούσε το σκορ μέχρι το φινάλε χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε ένα πέναλτι, αλλά ο Μιχαηλίδης νικήθηκε από τον Κούσεμανς, ο Ντέλιας θα μπορούσε να κερδίσει και δεύτερο πέναλτι, αλλά ο Μουνουέρα έδωσε φάουλ νωρίτερα στη φάση υπέρ των Βέλγων και ο ΠΑΟΚ παρά την πίεση που άσκησε ηττήθηκε 1-0.

Τα highlights του αγώνα