ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ 0-1: Τα highlights του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ πριν καν ζεσταθεί δέχθηκε την ψυχρολουσία. Σε μία βαθιά μπαλιά, η άμυνα δεν απομάκρυνε, ο Τσβέτκοβιτς έκανε στα 16 δευτερόλεπτα το 0-1 και ο Δικέφαλος κυνηγούσε το σκορ μέχρι το φινάλε χωρίς αποτέλεσμα.
Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε ένα πέναλτι, αλλά ο Μιχαηλίδης νικήθηκε από τον Κούσεμανς, ο Ντέλιας θα μπορούσε να κερδίσει και δεύτερο πέναλτι, αλλά ο Μουνουέρα έδωσε φάουλ νωρίτερα στη φάση υπέρ των Βέλγων και ο ΠΑΟΚ παρά την πίεση που άσκησε ηττήθηκε 1-0.
Τα highlights του αγώνα
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