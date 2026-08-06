Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ στα 16 δευτερόλεπτα, έχασε πέναλτι με τον Μιχαηλίδη και έχασε και το ματς της Τούμπας από την Άντερλεχτ (0-1), κάνοντας πλέον εξαιρετικά δύσκολη τη συνέχειά του στο Europa League. Την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες η ρεβάνς - τελικός.

Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το λάθος των πρώτων δευτερολέπτων και την αναποτελεσματικότητά του στις στιγμές που βρήκε. Για τις 6 Αυγούστου έβγαλε μεγάλη ένταση στο γήπεδο, κράτησε ψηλά τον ρυθμό, πίεσε σε όλη τη διάρκεια και περιόρισε την Άντερλεχτ σε παθητικό ρόλο. Δεν επέτρεψε στους Βέλγους να βγουν στην κόντρα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να μετατρέψει την υπεροχή του σε γκολ.

Χωρίς εκπλήξεις ο Λίσι, με Ζίβκοβιτς και Μύθου

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έκρυψε εκπλήξεις στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον αστράγαλο και βρέθηκε κανονικά στο αρχικό σχήμα, με τον Ιταλό τεχνικό να διατηρεί τον Ανέστη Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Παβλένκα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Γκόμεζ στην τετράδα της άμυνας. Σανταμαρία και Ζαφείρης αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, ο Κωνσταντέλιας κινήθηκε πίσω από τον Μύθου και οι Ζίβκοβιτς, Τάισον πήραν θέσεις στις δύο πλευρές.

Ο Βίτορ Μπρούνο παρέταξε την Άντερλεχτ με 4-3-3. Ο Κούσεμανς ήταν στην εστία, οι Μααμάρ και Εντιαγέ στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού, Μπιανκόν, αγωνίστηκε δίπλα στον Πετρό. Οι Λανσάνα, Κανά και Άμπρος συνέθεσαν την τριάδα της μεσαίας γραμμής, με τους Τσβέτκοβιτς, Σέκε και Σικάν στην επίθεση.

Όλα στραβά από τα 16 δευτερόλεπτα…

Όλα πήγαν στραβά και ανάποδα για τον ΠΑΟΚ από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Ζίβκοβιτς δεν απομάκρυνε σωστά, η κόντρα ευνόησε τον Τσβέτκοβιτς και ο επιθετικός της Άντερλεχτ με αριστερό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1 στα 16 δευτερόλεπτα.

Το πιο γρήγορο γκολ ever που δέχεται ο ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελλα! Μέχρι τώρα είχε δεχθεί γκολ δύο φορές στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα (Κομλιτσένκο στο Σλόβαν Λίμπερετς – ΠΑΟΚ 1–2, Γουέλτον στο Λέφσκι Σόφιας – ΠΑΟΚ), ενώ στην Τούμπα ο πιο γρήγορος σκόρερ ήταν μέχρι απόψε ο Λαρντίν της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος είχε σκοράρει στα πρώτα 85’’ του αξέχαστου 4-4 το 1997.

Η κερκίδα προσπάθησε αμέσως να «σηκώσει» την ομάδα του Λίσι, η οποία πίεσε, είχε κατοχή που έφτασε στο 69%, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα στη δημιουργία από τον άξονα. Ο Ζαφείρης κατέβαινε χαμηλά για να πάρει μπάλα και ο Κωνσταντέλιας επιχειρούσε με ατομικές ενέργειες να ανοίξει τη βελγική άμυνα.

Η Άντερλεχτ έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ στο 15’, όταν ο Σικάν βρήκε τον Τσβέτκοβιτς και το διαγώνιο δεξί σουτ του τελευταίου πέρασε άουτ. Ο ΠΑΟΚ άρχισε σταδιακά να βρίσκει χώρους, με τον Κωνσταντέλια να δημιουργεί τη μεγαλύτερη στιγμή του στο 29’. Ο «Ντέλιας» απέφυγε δύο αντιπάλους και έδωσε στον Τάισον, όμως ο Βραζιλιάνος εκτέλεσε βιαστικά με το αριστερό και αστόχησε. Ο ίδιος είχε ακόμη ένα άστοχο σουτ μέσα από την περιοχή στο 33’.

Χαμένο πέναλτι από Μιχαηλίδη

Ένα λεπτό αργότερα πάλι ο Κωνσταντέλιας κέρδισε πέναλτι, δίνοντας στον ΠΑΟΚ τη μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψει. Ο Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση στο 35’, σημάδεψε την αριστερή γωνία, αλλά ο Κούσεμανς έπεσε σωστά και απέκρουσε. Ο Μύθου σκόραρε στην επαναφορά, το γκολ όμως δεν μέτρησε, καθώς είχε μπει στην περιοχή πριν από την εκτέλεση. Ο Μιχαηλίδης είχε σημαδέψει την ίδια γωνία και στο περσινό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, όταν μετά τη διπλή επαφή του και την επανάληψη του πέναλτι είχε ευστοχήσει.

Στην αμέσως επόμενη φάση ο Κωνσταντέλιας ανατράπηκε ξανά μέσα στην περιοχή. Ο Μουνουέρα αρχικά θεώρησε ότι έκανε θέατρο, ενώ ο Βιλανουέβα από το VAR τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση για πέναλτι. Μετά το on field review, ωστόσο, ο Ισπανός καταλόγισε φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ στο ξεκίνημα της επίθεσης.

Οι Βέλγοι απείλησαν ξανά στο 42’, με τον Παβλένκα να σταματά την προσπάθεια του Τσβέτκοβιτς από τη μικρή περιοχή, ενώ στις καθυστερήσεις το σουτ του Σέκε βρήκε πρώτα στο πόδι και στη συνέχεια στο χέρι του Κένι, χωρίς να καταλογιστεί παράβαση.

Κατοχή χωρίς ουσία και ένα «μωβ» τείχος μπροστά του

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την κατοχή, να πιέζει και να ψάχνει την ισοφάριση, με την Τούμπα να προσπαθεί να σπρώξει την ομάδα του Λίσι. Η Άντερλεχτ μαζεύτηκε ολόκληρη κάτω από τη μεσαία γραμμή, έκλεισε τους χώρους γύρω από την περιοχή της και περίμενε την ευκαιρία για να χτυπήσει στην αντεπίθεση, χωρίς πάντως οι «ασπρόμαυροι» να της επιτρέψουν να βγάλει επικίνδυνες μεταβάσεις.

Στο 57’ ο Κωνσταντέλιας εκτέλεσε το φάουλ, ο Μιχαηλίδης έκανε το γύρισμα, αλλά η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία και κατέληξε άουτ. Έξι λεπτά αργότερα ο Λίσι προχώρησε σε μια κίνηση που ενδεχομένως να λέει αρκετά και για τις σκέψεις του. Πέρασε στο παιχνίδι τους Τέιλορ και Μπάμπα, χρησιμοποιώντας τον Σκωτσέζο στον άξονα ως αμυντικό χαφ, σε έναν ρόλο που είχε δοκιμάσει και στην προετοιμασία, την ώρα που ο Καμαρά παρέμεινε στον πάγκο.

Στο 70’ ο Γερεμέγεφ αντικατέστησε τον Τάισον και ο ΠΑΟΚ συνέχισε με δύο επιθετικούς, καθώς ο Μύθου παρέμεινε στο γήπεδο. Ο Τέιλορ δοκίμασε το πόδι του στο 74’, χωρίς να βρει στόχο, και τα υπόλοιπα λεπτά κύλησαν με την μπάλα στα πόδια των γηπεδούχων, αλλά με ένα πυκνό τείχος από μωβ φανέλες μπροστά από την περιοχή του Κούσεμανς. Ο ΠΑΟΚ πίεσε μέχρι το τέλος, δεν βρήκε όμως τη φάση και το γκολ που θα του έδιναν τουλάχιστον την ισοπαλία.

Στο 94’ η μεγαλύτερη στιγμή του ήταν το σουτ του Ζαφείρη μέσα από τη μεγάλη περιοχή που έβγαλε ο Κούσεμανς!

MVP: Ο Τσβέτκοβιτς ήταν μια διαρκής απειλή για τον ΠΑΟΚ. Ο Κούσεμανς κράτησε όρθια την Άντερλεχτ μέσα στην Τούμπα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ένας Κωνσταντέλιας δεν φτάνει πάντα.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τη βοήθεια που περίμενε από τα δύο μπακ του.

Η ΓΚΑΦΑ: Το… δώρο του Ζίβκοβιτς έδωσε ένα εύκολο και γρήγορο γκολ στην Άντερλεχτ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Και μόνο που ο Μουνουέρα χρειάστηκε τόσες φορές να παρέμβει ο VAR φανερώνει και τα πολλά λάθη του.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η χαμένη εκτέλεση πέναλτι του Μιχαηλίδη ήταν η καθοριστικότερη στιγμή, ενώ παρά την κατοχή και την προσπάθεια του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ πίεσε, έβγαλε ένταση, αλλά δεν δημιούργησε όσες καθαρές ευκαιρίες χρειαζόταν απέναντι σε μια άμυνα που γέμισε την περιοχή της με μωβ φανέλες. Το 0-1 τον υποχρεώνει πλέον να κυνηγήσει την ανατροπή στις Βρυξέλλες, όμως η εικόνα του έδειξε ότι η πρόκριση παραμένει ανοικτή.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (46’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ (63’ Μπάμπα), Σανταμαρία (63’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (71’ Γερμέγεφ), Μύθου (83’ Πέλκας)

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μααμάρ, Μπιανκόν, Πετρό, Εντιαγέ, Λανσάνα, Κανά, Άμπρος (71’ Σαλιμπά), Τσβέτκοβιτς (71’ Ντεγκρεφ) , Σέκε (56’ Αντμαν), Σικάν.