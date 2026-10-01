Ο Σιμόν Μπάνζα μπαίνει από αύριο στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και ξεκινά προετοιμασία για τον αγώνα με την Καλαμάτα. Από βδομάδα επιστρέφουν και οι άλλοι διεθνείς.

Ο Σιμόν Μπάνζα θα είναι, όπως αναμενόταν, ο πρώτος διεθνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και στις προπονήσεις του Δικεφάλου.

Ο 30χρονος επιθετικός αναμένεται να μπει από αύριο στο πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων» και θα έχει μπροστά του τουλάχιστον μία εβδομάδα προπονήσεων για να προετοιμαστεί ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα στην Τούμπα.

Το σκεπτικό για το φιλικό και το ειδικό πρόγραμμα

Η αυριανή παρουσία του Μπάνζα στη Νέα Μεσημβρία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τον λόγο για τον οποίο ο ΠΑΟΚ είχε προγραμματίσει, με εισήγηση του Αλέσιο Λίσι, το φιλικό παιχνίδι της Παρασκευής (02.10) με τον Λεβαδειακό, το οποίο τελικά ματαιώθηκε.

Ο Ιταλός τεχνικός ήθελε να δει τον Αφρικανό φορ σε συνθήκες αγώνα πριν από την επανέναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας, ωστόσο πλέον θα πρέπει να περιοριστεί σε κάποιο εσωτερικό διπλό. Όπως και να έχει, στον ΠΑΟΚ υπολογίζουν πολύ στην εκτελεστική δεινότητα του Σιμόν Μπάνζα και ετοιμάζονται να τον υποβάλουν σε ειδικό πρόγραμμα, ώστε να φτάσει στα επιθυμητά αγωνιστικά επίπεδα όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων διεθνών

Όσον αφορά τους υπόλοιπους διεθνείς ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου, το πρόγραμμα των επιστροφών διαμορφώνεται ως εξής:

Οι Χρήστος Ζαφείρης και Γιάννης Μιχαηλίδης ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ανδρών την Κυριακή, στον αγώνα απέναντι στη Γερμανία που θα διεξαχθεί στην Τούμπα.

Την ίδια ημέρα, ο Άντριγια Ζίβκοβιτς αγωνίζεται στο τελευταίο παιχνίδι της Σερβίας στην Ολλανδία.

Τη Δευτέρα (05.10) ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με την U-21 των Σέρβων ο Ούγκρεσιτς.

Την Τρίτη (06.10) κλείνει τον κύκλο του ο Κρίστιαν Γιάκιτς με την Κροατία, όπως και οι νεαροί Μύθου, Χατσίδης και Μοναστηρλής με την Εθνική Ελπίδων.