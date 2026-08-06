Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η μέρα, η ώρα και το κανάλι της ρεβάνς
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην Τούμπα στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και για να αποφύγει τα Play Offs του Conference League καλείται να κάνει ανατροπή στη ρεβάνς.
Οι Θεσσαλονικείς θα φιλοξενηθούν από τους Βέλγους στο «Lotto Park» σε μια εβδομάδα, την Πέμπτη 13 Αυγούστου. Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το OPEN.
Εφόσον ο ΠΑΟΚ κάνει την ανατροπή και προκριθεί στα Play Offs του Europa League θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα αποκλειστεί από το Καϊράτ Αλμάτι - Λέφσκι Σόφιας, ενώ θα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
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Οι Βούλγαροι νίκησαν στην έδρα τους με 1-0 και πήραν προβάδισμα πρόκρισης για τον επόμενο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, στον οποίο «περιμένει» η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
Στο ενδεχόμενο που οι Ασπρόμαυροι δεν καταφέρουν να γυρίσουν την κατάσταση θα αντιμετωπίσουν στα Play Offs του Conference League τον νικητή του Απόλλωνας Λεμεσού - Μπραν. Οι Κύπριοι έχουν προβάδισμα πρόκρισης, καθώς νίκησαν στη Νορβηγία με 1-0.
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