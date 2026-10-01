ΠΑΟΚ: Ο Σαββίδης ζήτησε από όλη την ομάδα να δουν μαζί το Ελλάδα-Ολλανδία

Με πρωτοβουλία του Ιβάν Σαββίδη, ποδοσφαιριστές, διοίκηση και στελέχη του ΠΑΟΚ θα παρακολουθήσουν όλοι μαζί από την προεδρική σουίτα της Τούμπας την αναμέτρηση Ελλάδα-Ολλανδία.

Η Τούμπα φοράει τα «γαλανόλευκα» για την αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League, με την οικογένεια του ΠΑΟΚ να δίνει σύσσωμη το «παρών» στο γήπεδο.

Ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές, τη διοίκηση και τα στελέχη της ομάδας να βρεθούν όλοι μαζί στην προεδρική σουίτα της Τούμπας, προκειμένου να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» απέναντι στους «Οράνιε».

Πίσω από την κίνηση του ιδιοκτήτη της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ υπάρχει ένας ξεκάθαρος συμβολισμός. Ο Ιβάν Σαββίδης θέλησε να συγκεντρώσει όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και τα στελέχη της εταιρείας στον ίδιο χώρο, στέλνοντας μ' αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό του συλλόγου.