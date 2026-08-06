Ο Ιταλός στόπερ Αλεσάντρο Βολιάκο μετά τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ θα παίξει στην Κρεμονέζε.

Ο ΠΑΟΚ δεν αγόρασε τον Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος στη διάρκεια του δανεισμού του είχε 14 παιχνίδια και σκόραρε ένα γκολ στην Ευρώπη.

Ο 28χρονος Ιταλός αποχώρησε από τον Δικέφαλο και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κρεμονέζε, η οποία παίζει στη Serie B.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ιταλική ομάδα: «Η Κρεμονέζε ανακοινώνει ότι απέκτησε οριστικά τα δικαιώματα του Αλεσάντρο Βολιάκο από την Τζένοα.

Αμυντικός γεννημένος στις 14 Σεπτεμβρίου 1998 στην Ακουαβίβα ντελέ Φόντι (Μπάρι), φέρνει στην άμυνα της Κρεμονέζε εμπειρία που έχει αποκτήσει σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο: την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 14 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Europa League για τον ΠΑΟΚ, ενώ μεταξύ 2023 και 2025 έπαιξε σε περισσότερους από 40 αγώνες της Serie A για τη Τζένοα και την Πάρμα.

Ο Βολιάκο επιστρέφει στη Serie B για πρώτη φορά από τότε που κέρδισε την άνοδο με την Γκριφόνε το 2023. Έχει παίξει συνολικά 105 αγώνες στη δεύτερη κατηγορία, αγωνιζόμενος επίσης για τις Μπενεβέντο, Πορντενόνε και Πάντοβα. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει εκπροσωπήσει την Ιταλία σε όλες τις παιδικές κατηγορίες, από Κ15 έως Κ21».