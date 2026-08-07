Λίσι: «Αξίζαμε κάτι παραπάνω, έχουμε πολλή πίστη ενόψει της ρεβάνς»

Η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Άντερλεχτ στην Τούμπα και καλείται να κάνει ανατροπή στη ρεβάνς του Βελγίου για να προκριθεί στα Play Offs του Europa League. Στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητης των Θεσσαλονικιών, Αλέσιο Λίσι, στάθηκε στη σοβαρότητα που έλειψε από τους παίκτες του στην αρχή του ματς και στη «μάχη» των Βρυξελλών.

Η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι

Για το αν θεωρεί πως είναι από τα βράδια που πάνε όλα στραβά: «Δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για την τύχη. Απέναντι στη Ντιναμό δεχθήκαμε νωρίς γκολ και κόρνερ στο πρώτο λεπτό. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στις αρχές του ματς. Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες.

Όσον αφορά τη στατιστική ήταν καλή αλλά δεν με νοιάζει η κατοχή. Με νοιάζουν οι ευκαιρίες, με τον Ζαφείρη, με τον Τάισον, με τον Γερεμέγιεφ. Χάσαμε πέναλτι, χάσαμε ευκαιρίες, αλλά ίσως αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βελτιωθούμε. Αν μπαίναμε με περισσότερη σοβαρότητα θα παίρναμε κάτι καλύτερο από το ματς».

Για το χειροκρότημα της Τούμπας αν δίνει ώθηση ενόψει ρεβάνς: «Σίγουρα έχουμε πολλή πίστη ενόψει της ρεβάνς. Είναι 90λεπτά και πρέπει να κάνουμε ένα ματς το καλύτερο δυνατό στο τέλειο. Είμαι αισιόδοξος όπως πάντα, ακόμα και όταν δεν παίζουμε καλά. Ξέρω αυτή την ομάδα και ξέρω ότι θα παλέψουμε εκεί».

Για το αν υπάρχει σειρά στα πέναλτι ή ήταν συμφωνία των παικτών: «Προπονούμαστε και σε αυτό. Σήμερα ήταν η πρώτη εκτέλεση της σεζόν, οι υπόλοιποι ήταν στον πάγκο».

Για τα διαφορετικά πρόσωπα στις στατικές φάσεις: «Προτιμώ να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Απάντησα ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε αρκετά κομμάτια του αγώνα. Πέρσι ήμουν σε μία ομάδα που ήταν πρώτη στα στημένα μετά την Άρσεναλ στην Ευρώπη. Στη Μιραντές το ίδιο. Πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό».

Για το αν είναι ικανοποιημένος με τις επιλογές του: «Πιστεύω ότι η στιγμή που έπαιξαν Γερεμέγιεφ-Μύθου μαζί ήταν καλή. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες με το που μπήκε ο Γέρε. Είμαι ευχαριστημένος. Ο Τέιλορ δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει στα χαφ. Και στη Σέλτικ έχει παίξει. Μία θέση που γνωρίζει καλά και μου άρεσε η εμφάνισή του».