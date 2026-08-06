Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ παρά την ήττα χειροκρότησαν τους παίκτες και φώναξαν σύνθημα πρόκρισης στο Βέλγιο.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πάλεψαν κόντρα στην Άντερλεχτ, κυνήγησαν ένα γκολ μέχρι το φινάλε, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν απάντηση στο τέρμα που σημείωσε στα 16 δευτερόλεπτα ο Τσβέτκοβιτς, έπειτα από αδράνεια της άμυνας και λάθος απομάκρυνση του Ζίβκοβιτς.

Ο κόσμος του Δικεφάλου στο τέλος του αγώνα χειροκρότησε τους ποδοσφαιριστές, φώναξε συνθήματα στήριξης και κυρίως εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στις Βρυξέλλες την επόμενη Πέμπτη. «ΠΑΟΚ εσύ, εσύ θα προκριθείς», φώναζε όλη η Τούμπα με τους παίκτες να αποχωρούν ωστόσο περίλυποι που δεν κατάφεραν να σημειώσουν ένα γκολ και να αποφύγει η ομάδα έστω την ήττα.