Βαθμολογία UEFA: Απέχει ακόμη από τη 10η θέση η Ελλάδα
Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα στη Θεσσαλονίκη με 1-0 από την Άντερλεχτ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Δικέφαλος Αετός θα επιχειρήσει να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς του Βελγίου. Η συγκεκριμένη ήττα στοίχισε κι άλλο στην Ελλάδα αναφορικά με το κυνήγι της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, όπου αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι στη 12η θέση πίσω από τις Τσεχία (10η) και Πολωνία (11η).
Αναφορικά με τους εκπροσώπους της Τσεχίας, η Χράντετς Κράλοβε ηττήθηκε με 1-0 από την Μπεσίκτας, στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό για το Conference League και η Γιάμπλονετς νίκησε με 2-0 την RFS.
Οι ομάδες της Πολωνίας τα πήγαν αρκετά καλά, γεγονός που δεν ευνοεί καθόλου την Ελλάδα. Η Γιαγκελόνια νίκησε με 2-1 τη Ρέιντζερς, η Λεχ Πόζναν λύγισε με 1-0 την Κλάκσβικ και η Ρακόφ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Χάμαρμπι. Μόνο η Κατοβίτσε γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Βαθμολογία UEFA
9. Τουρκία 47.575 (4/5)
10. Τσεχία 44.025 (5/5)
11. Πολωνία 43.425 (5/5)
12. Ελλάδα 41.312 (5/5)
13. Δανία 35.681 (4/4)
14. Νορβηγία 34.112 (5/5)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.