Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα και η Ελλάδα έχασε κι άλλο πολύτιμο έδαφος για την πολυπόθητη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα στη Θεσσαλονίκη με 1-0 από την Άντερλεχτ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Δικέφαλος Αετός θα επιχειρήσει να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς του Βελγίου. Η συγκεκριμένη ήττα στοίχισε κι άλλο στην Ελλάδα αναφορικά με το κυνήγι της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, όπου αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι στη 12η θέση πίσω από τις Τσεχία (10η) και Πολωνία (11η).

Αναφορικά με τους εκπροσώπους της Τσεχίας, η Χράντετς Κράλοβε ηττήθηκε με 1-0 από την Μπεσίκτας, στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό για το Conference League και η Γιάμπλονετς νίκησε με 2-0 την RFS.

Οι ομάδες της Πολωνίας τα πήγαν αρκετά καλά, γεγονός που δεν ευνοεί καθόλου την Ελλάδα. Η Γιαγκελόνια νίκησε με 2-1 τη Ρέιντζερς, η Λεχ Πόζναν λύγισε με 1-0 την Κλάκσβικ και η Ρακόφ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Χάμαρμπι. Μόνο η Κατοβίτσε γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Βαθμολογία UEFA

9. Τουρκία 47.575 (4/5)

10. Τσεχία 44.025 (5/5)

11. Πολωνία 43.425 (5/5)

12. Ελλάδα 41.312 (5/5)

13. Δανία 35.681 (4/4)

14. Νορβηγία 34.112 (5/5)

