Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την κίνησή του για τον 22χρονο Σκωτσέζο επιθετικό και περιμένει πλέον την απόφασή του, καθώς ο Γιουρ εξετάζει κι άλλες επιλογές και προτάσεις.

Το Gazzetta αποκάλυψε από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (6/8) το ενδιαφέρον και του ΠΑΟΚ για τον Ρόμπι Γιουρ, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν κάνει την κίνησή τους και να περιμένουν την απάντησή του.

Ο 22χρονος Σκωτσέζος επιθετικός προτάθηκε στους «ασπρόμαυρους» και οι επιδόσεις του προκάλεσαν το ενδιαφέρον, αλλά μιλάμε για μια αρκετά δύσκολη υπόθεση που μπορεί να «τραβήξει» αρκετό διάστημα.

Οι άνθρωποι του «Δικεφάλου» έχουν έρθει σε επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και έχουν καταθέσει την πρόταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια του, προσπαθώντας να τον πείσουν να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση προς τη Σίριους και είναι διατεθειμένος να δαπανήσει ένα σημαντικό ποσό για την απόκτηση του πρώτου σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος. Το θέμα, ωστόσο, βρίσκεται πλέον στα χέρια του ίδιου του Γιουρ.

Ο νεαρός στράικερ καλείται να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί τη δελεαστική προσφορά του ΠΑΟΚ ή αν θα επιλέξει να συνεχίσει σε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς για την απόκτησή του έχουν κινηθεί τόσο η Σεβίλλη από τη La Liga όσο και η Λοριάν από τη Ligue 1.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν κάνει τις κινήσεις τους σε επίπεδο συλλόγου και ποδοσφαιριστή και περιμένουν πλέον την απάντησή του.