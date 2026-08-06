Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μακρή, ο οποίος έρχεται από την Κύπρο για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή των Βυσσινί.

Παίκτης της ΑΕΛ είναι με κάθε επισημότητα ο Ανδρέας Μακρής, με τον Κύπριο επιθετικό να προστίθεται στο ρόστερ του Σωκράτη Οφρυδόπουλου.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, οι Βυσσινί είχαν συμφωνήσει εδώ και μέρες με τον 30χρονο, που έχει φορέσει 28 φορές το εθνόσημο της Κύπρου, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία μεταγραφή με έναν παίκτη που έχει αγωνιστεί με επιτυχία στις Ανόρθωση, Γουόλσολ, ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακό Λευκωσίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ανδρέα Μακρή, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Γεννημένος στις 27 Νοεμβρίου 1995 στην Πάφο, ο Ανδρέας Μακρής ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία στις ακαδημίες «Ολίμπικο» κι έπειτα στην σχολή ποδοσφαίρου Άρσεναλ της Πάφου και στον Ατρόμητο Γεροσκήπου. Από το 2012 έχει αγωνιστεί με τις ομάδες ΑΕΠ Πάφου, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ Λάρνακας, Ουόλσολ, Ολυμπιακό Λευκωσίας και ΑΕΛ Λεμεσού. Έχει επίσης 1 συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Κύπρου και περισσότερες με τις εθνικές ομάδες U19 και U21.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τον καλωσορίζει και του εύχεται Yγεία, τύχη και κάθε επιτυχία με τη βυσσινί φανέλα.

Καλή αρχή Ανδρέα!»