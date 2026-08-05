Στην ΑΕΛ συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης με τους Θεσσαλούς να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον γνωστό μας από το πέρασμά του από την Ελλάδα, Εμάνουελ Σάκιτς.

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι συνεχίζει η ΑΕΛ τις προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση. Οι Θεσσαλοί κοιτάζουν προς όλες τις κατευθύνσεις με την Κύπρο να είναι μία από αυτές, καθώς μετά τον Ανδρέα Μακρή και τον Χρήστο Αλμπάνη οι «βυσσινί» είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με ακόμα έναν παίκτη που αγωνιζόταν στην Μεγαλόνησο.

Ο λόγος για τον γνωστό μας από το πέρασμά τους από την Ελλάδα, Εμάνουελ Σάκιτς. Ο 35χρονος δεξιός οπισθοφύλακας που αγωνίζεται και ως αμυντικός μέσος όχι μόνο είναι ο εκλεκτός της ΑΕΛ, αλλά ήδη οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Ποιος είναι ο Σάκιτς

Ο 35χρονος Αυστριακός ξεκίνησε την καριέρα του στην δεύτερη ομάδα της Ραπίντ Βιέννης και η πρώτη του επαγγελματική ήταν η Αούστρια Λουστενάου με την οποία αγωνίστηκε σε 94 παιχνίδια πετυχαίνοντας μάλιστα και 5 γκολ και δίνοντας και 2 ασίστ.

Η Άλταχ ήταν ο επόμενος σταθμός της καριέρας του και εκεί είχε 27 συμμετοχές με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Μετά την Άλταχ ήρθε για πρώτη φορά στην χώρα μας για λογαριασμό του Ατρόμητου. Με τους Περιστεριώτες έπαιξε σε 47 παιχνίδια βάζοντας δύο γκολ.

Η παρουσία του στο Περιστέρι έκανε την Στουρμ Γκρατς να τον ζητήσει και με τους συμπατριώτες του είχε συνολικά 34 συμμετοχές χωρίς να σκοράρει. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Άρη. Με τους «κίτρινους» έπαιξε συνολικά σε 55 ματς βάζοντας 1 γκολ και δίνοντας και 3 ασίστ. Ο Σάκιτς παρέμεινε Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Ιωνικό και Κηφισιά όπου είχε 26 συμμετοχές και 3 ανίστοιχα χωρίς να σκοράρει.

Φεύγοντας από την Ελλάδα πήγε στην Βουλγαρία και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με την οποία έπαιξε σε 27 παιχνίδια, ενώ πέρσι έπαιξε στο Παραλίμνι έχοντας 21 συμμετοχές.

Είναι ένας παίκτης που μπορεί η βασική του θέση να είναι δεξί μπακ, αλλά έχει παίξει σε όλες της άμυνας, ενώ έχει αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος, Αν όλα πάνε καλά και αποκτηθεί με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει τους Θεσσαλούς στην προσπάθεια που θα κάνουν να ανέβουν κατηγορία.