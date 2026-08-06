ΑΕΛ: Επέστρεψε στους «βυσσινί» ο Παπαγεωργίου
Οι κινήσεις της ΑΕΛ συνεχίζονται με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν την απόκτηση-επιστροφή του Κώστα Παπαγεωργίου. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει και πάλι στη βυσσινί οικογένεια τον ποδοσφαιριστή Κώστα Παπαγεωργίου ο οποίος πρόσφερε στην ομάδα μας για σειρά ετών και στο πρόσφατο παρελθόν αγωνιζόμενος στη μεσαία γραμμή.
Γεννήθηκε στην Έδεσσα (13/07/1995). Έχει παίξει στις ομάδες Εδεσσαϊκό, Βέροια, Τρίκαλα, Πανιώνιο ενώ στην ΑΕΛ παρείχε τις υπηρεσίες του για 4 χρόνια 2021-2025 με σημαντικό ρόλο στην αήττητη άνοδο στην SL (2024-25). Στην καριέρα του έχει καταγράψει επαγγελματικά πάνω από 200 συμμετοχές.
Κώστα σου ευχόμαστε Υγεία και μόνο επιτυχίες με το άλογο στο στήθος!».
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