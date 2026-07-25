Η ΑΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τον Ανδρέα Μακρή, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Λάρισα και απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρώσει μία σπουδαία μεταγραφή.

Σας είχαμε ενημερώσει στο Gazzetta για τη περίπτωση του Ανδρέα Μακρή, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή της λίστας της ΑΕΛ για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Οι «βυσσινί» κατάφερε να φτάσουν σε συμφωνία με τον 30χρονο επιθετικό και απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί μία σπουδαία μεταγραφή καθώς μιλάμε για τον αρχηγό της ΑΕ Λεμεσού αλλά και έναν ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει 28 φορές το εθνόσημο της Κύπρου.

Ο ίδιος βρίσκεται ήδη στη Λάρισα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στην ομάδα της Θεσσαλίας έχοντας μία γεμάτη τετραετία στις πλάτες του με 29 γκολ και 10 ασίστ σε 150 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει αγωνιστεί με επιτυχία με τις φανέλες των Ανόρθωση, Γουόλσολ, ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακό Λευκοσίας.