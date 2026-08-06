Χωρίς γκολ αλλά με καλή εικόνα το πρώτο φιλικό της ΑΕΛ με Ζάκυνθο

Ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το πρώτο φιλικό της ΑΕΛ κόντρα στην Ζάκυνθο με τους «βυσσινί» να χάνουν ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Πρώτο φιλικό για την ΑΕΛ με την ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου να αντιμετωπίζει την Ζάκυνθο. Οι «βυσσινί» σε παιχνίδι που έγινε στο Καρπενήσι όπου πραγματοποιούν την προετοιμασία τους, ήταν καλύτεροι, έχασαν ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν με το 0-0 να μένει ως το τέλος.

Η ΑΕΛ έχασε σημαντικές ευκαιρίες με την κεφαλιά του Νίτσο που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Αντελέγιε, με τον τερματοφύλακα της Ζακύνθου να νικάει σε τετ α τετ τον Μακρή. Οι Θεσσαλοί βρέθηκαν κοντά στο γκολ και με τον Νοικοκυράκη που αστόχησε με το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας (33′ Βενετικίδης, 60′ Γκούμας), Αγαπάκης (82′ Μπρισίμης), Ρισβάνης (82′ Καραστέργιος), Καραγιαννίδης (88′ Ζαφειριάδης), Παρράς (88′ Γκρόζος), Αντράντα (67′ Λέλεκας), Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου (77′ Κυριακίδης), Νοικοκυράκης (77′ Δημηνίκος), Μακρής (77′ Ζτούπης), Νίτσος (67′ Πινακάς).

Ζάκυνθος (Γιάννης Αποστολίδης): Αντελέγιε, Λυμπεράκης, Πεταυράκης, Στίκας, Τσίσκας, Ροντρίγκες, Νάτσος, Παναγιώτου, Σπαθάρης, Μπαστακός, Ζοάο Μάριο.

Έπαιξαν και οι: Τσόγκας, Σινγκ, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Νέιρα, Χατζηδημητρίου, Ανανιάδης, Σίλβα, Κουάντρα.