ΑΕΛ: Έχουν προχωρήσει συμφωνίες αποπληρωμής με παλιούς παίκτες!

Στην ΑΕΛ οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ και σε... διπλό μέτωπο αφού παράλληλα με την στελέχωση του ρόστερ γίνονται χωρίς προβλήματα και οι διακανονισμοί με παίκτες του παρελθόντος.

Παράλληλα με το στήσιμο μιας ανταγωνιστικής ομάδας για το νέο πρωτάθλημα της Superleague 2 και με δεδομένη την πίεση του χρόνου, στην ΑΕΛ οι άνθρωποι που τρέχουν εδώ και μερικές εβδομάδες το... αλογάκι, έχουν να κλείσουν και ανοιγμένες «πληγές» από τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα διοίκηση της ΑΕΛ έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες αποπληρωμής με ποδοσφαιριστές της περασμένης σεζόν. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και τις επόμενες μέρες στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται προκειμένου οι «βυσσινί» να επιστρέψουν στην κανονικότητα, όπως αξίζει σε μια ομάδα με την ιστορία και το παρελθόν της Λάρισας.

Όσο αφορά το μεταγραφικό μέτωπο, καθημερινά γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να γεμίσει το ρόστερ της ΑΕΛ (που προετοιμάζεται στο Καρπενήσι) όχι μόνο φυσικά σε ποσότητα, αλλά κυρίως σε ποιότητα, έτσι ώστε με την σέντρα του νέου πρωταθλήματος η ομάδα να είναι έτοιμη ώστε να ανταποκριθεί και στις προσδοκίες του κόσμου που εξ αρχής στηρίζει τη νέα προσπάθεια όπως φάνηκε και από την παρουσία του στο μεσημεριανό φιλικό της Πέμπτης με τη Ζάκυνθο (0-0).