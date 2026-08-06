Η ΑΕΚ συνεχίζει να τσεκάρει την αγορά για ευκαιρία στο αριστερό μπακ, μετά την αρνητική εξέλιξη της αντίστοιχης (σ.σ.: ευκαιρίας) του Κόστιτς, χωρίς όμως να είναι δεδομένο πως θα πάρει.

Η ΑΕΚ έκανε σημαντική προσπάθεια για να καταφέρει να κλείσει τον Φίλιπ Κόστιτς, όμως εκείνος επέλεξε την προοπτική της Eredivisie και της Αϊντχόφεν και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Η απόπειρα αυτή της «Ένωσης» να κλείσει έναν παίκτη που, παρ' ότι μπορεί να καλύψει δύο θέσεις, προοριζόταν για εκείνη του αριστερού μπακ δεν σημαίνει πως άλλαξαν οι προτεραιότητες στον μεταγραφικό της σχεδιασμό.

Ο Φίλιπ Κόστιτς θεωρήθηκε ως μία δελεαστική περίπτωση, ως ευκαιρία και γι' αυτό οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν μία εξαίρεση και στο ηλικιακό όριο των παικτών που κοιτάνε και προσπάθησαν να τον φέρουν στην Αθήνα.

Τώρα όμως που αυτό δεν συνέβη, τα πράγματα μένουν ως έχουν. Δηλαδή η ΑΕΚ συνεχίζει στο σκανάρισμα που κάνει στην αγορά να έχει το... νου της και για κάποια αξιόλογη και σούπερ ευκαιρία αντίστοιχη του Κόστιτς για τηννπερίπτωση αριστερού μπακ, όμως δεν αποτελεί βασική ανάγκη σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τους ιθύνοντες αυτού.

Κάτι που σημαίνει πως μπορεί στο τέλος να μην κινηθεί να πάρει παίκτη στη θέση αυτή, αν δεν βρει κάτι που να της προκαλεί σούπερ ενδιαφέρον. Κοινώς δεν θεωρείται πως υπάρχει κάποιο κενό για να καλυφθεί, όπως άλλωστε είχε δηλώσει στην απολογιστική συνέντευξη προετοιμασίας στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά αν βρεθεί κάποια περίπτωση που μπορεί να την ανεβάσει επίπεδο, τότε θα την αξιολογήσει, όπως έγινε με τον Σέρβο αριστερό μπακ-χαφ.

Τότε ο τεχνικός της πρωταθλήτριας είχε ξεκαθαρίσει ότι υπολογίζει και τα δυο μπακ που διαθέτει, τους Πήλιο και Πένραις, ενώ από το ρεπορτάζ και την ΑΕΚ ξεκαθάριζαν κατηγορηματικά ότι δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα τα σενάρια που ήθελαν την Ένωση και τον Ριμπάλτα να έχει ενημερώσει τους εκπροσώπους του Πένραις να του βρουν ομάδα διότι δεν υπολογίζεται. Αν προκύψει πρόταση για τον Σκοτσέζο μπακ από τη χώρα του και γενικά το Νησί την οποία θα πιέσει εκείνος για να την αποδεχθεί ο Δικέφαλος είναι άλλη κουβέντα και υποθετική μιας και έως σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόταση για τον άσο της ομάδας του Νίκολιτς.