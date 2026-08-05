«Ο Ολυμπιακός κινείται για τον Ματίας Βίνια»
Ο Μάρτιν Ολιβέρα έβαλε ξανά στη ζωή του Ολυμπιακού τον Ματίας Βίνια, ο οποίος αγωνίζεται στη Φλαμένγκο και δεν θα συνεχίσει να παίζει για τους Βραζιλιάνους.
Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο, επομένως, ο 28χρονος αριστερός μπακ θα επιστρέψει στη Ρίβερ Πλέιτ με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2028.
Το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην παραμείνει εκεί και να αποχωρήσει ξανά είτε ως δανεικός είτε ως μεταγραφή, με την αργεντίνικη ομάδα να έχει πληρώσει για κείνον περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ στη Ρόμα για να τον κάνει δικό της τον Γενάρη του 2024.
Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει ρωτήσει για κείνον, φημολογία που είχε κυκλοφορήσει ξανά πριν έναν μήνα ενώ στις ενδιαφερόμενες ομάδες φαίνεται να είναι και η Χετάφε.
Πάντως από το ρεπορτάζ δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο για τον Παναθηναϊκό, τον οποίο εμπλέξει ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ, αφού έχει δύο αριστερά μπακ, τους Κυριακόπουλο και Κρίστιανσεν, οπότε δεν είναι στην αγορά.
🚨Matias Viña que no seguirá en River, y su pase pertenece a Flamengo es pretendido desde Europa.
➡️ En Grecia 🇬🇷 Panathinaikos y Olympiacos consultaron condiciones.
➡️Getafe 🇪🇸 es otro de los equipos interesados.
ℹ️ @CarveDeportiva pic.twitter.com/rmPfeh8E8Z— Martin Olivera (@olivera_martin1) August 5, 2026
Το σενάριο για τους «ερυθρολεύκους» επιβεβαιώνεται από τον Γκρόβα, ο οποίος τονίζει πως η Χετάφε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ενώ για κείνον κινείται και ο Ολυμπιακός, ο οποίος παραχώρησε στη Ρίβερ Πλέιτ, τον δικό του αριστερό μπακ, τον Φρανσίσκο Ορτέγκα αντί 5 εκατ. ευρώ.
🚨{EXCLUSIVO} #Getafe🇪🇸 abrió negociaciones por Matías Viña— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 5, 2026
📍Trabaja con #Flamengo en una cesión por 12 meses con opción de compra.
📌#Olympiacos 🇬🇷 también avanza por el lateral izquierdo que se encuentra marginado en River. pic.twitter.com/e4PDObetvg
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.