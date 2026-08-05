«Ο Ολυμπιακός κινείται για τον Ματίας Βίνια»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Νότια Αμερική, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Ματίας Βίνια.

Ο Μάρτιν Ολιβέρα έβαλε ξανά στη ζωή του Ολυμπιακού τον Ματίας Βίνια, ο οποίος αγωνίζεται στη Φλαμένγκο και δεν θα συνεχίσει να παίζει για τους Βραζιλιάνους.

Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο, επομένως, ο 28χρονος αριστερός μπακ θα επιστρέψει στη Ρίβερ Πλέιτ με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2028.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην παραμείνει εκεί και να αποχωρήσει ξανά είτε ως δανεικός είτε ως μεταγραφή, με την αργεντίνικη ομάδα να έχει πληρώσει για κείνον περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ στη Ρόμα για να τον κάνει δικό της τον Γενάρη του 2024.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει ρωτήσει για κείνον, φημολογία που είχε κυκλοφορήσει ξανά πριν έναν μήνα ενώ στις ενδιαφερόμενες ομάδες φαίνεται να είναι και η Χετάφε.

Πάντως από το ρεπορτάζ δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο για τον Παναθηναϊκό, τον οποίο εμπλέξει ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ, αφού έχει δύο αριστερά μπακ, τους Κυριακόπουλο και Κρίστιανσεν, οπότε δεν είναι στην αγορά.

🚨Matias Viña que no seguirá en River, y su pase pertenece a Flamengo es pretendido desde Europa.



➡️ En Grecia 🇬🇷 Panathinaikos y Olympiacos consultaron condiciones.



➡️Getafe 🇪🇸 es otro de los equipos interesados.



ℹ️ @CarveDeportiva pic.twitter.com/rmPfeh8E8Z August 5, 2026

Το σενάριο για τους «ερυθρολεύκους» επιβεβαιώνεται από τον Γκρόβα, ο οποίος τονίζει πως η Χετάφε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ενώ για κείνον κινείται και ο Ολυμπιακός, ο οποίος παραχώρησε στη Ρίβερ Πλέιτ, τον δικό του αριστερό μπακ, τον Φρανσίσκο Ορτέγκα αντί 5 εκατ. ευρώ.