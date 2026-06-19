Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θέλουν να αποκτήσουν τον διεθνή Ουρουγουανό αριστερό μπακ, Ματίας Βίνια.

Δημοσίευμα από την Αργεντινή «συνδέει» τους δυο αιώνιους με... Μουντιαλικό ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της Ρίβερ Πλέιτ, Σεμπάστιαν Σρουρ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Ματίας Βίνια.

Πρόκειται για διεθνή Ουρουγουγανό αριστερό μπακ, ο οποίος είναι συμπαίκτης τους Πελίστρι στην εθνική τους ομάδα και βρίσκεται με την αποστολή της Σελέστε στην Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας παίξει κιόλας κόντρα στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Ο ποδοσφαιριστής ανήκει στη Φλαμέγνκο, με την οποία δεσμεύεται μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, όμως από τον περασμένο Γενάρη αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρίβερ Πλέιτ. Με τους Μιγιονάριος μετράει 14 εμφανίσεις και η συμφωνία των δυο κλαμπ της Λατινικής Αμερικής προβλέπει αναγκαστική οψιόν αγοράς εφόσον εκπληρωθούν κάποιοι όροι, μέχρι τις 31/12 που ισχύει η συμφωνία τους.

Όπως υποστηρίζει ο Σρουρ τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις, όμως είναι προφανές πως υπάρχει ο... αστερίσκος της πορείας της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ.