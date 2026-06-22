Διεθνή ΜΜΕ: «Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τον αριστερό μπακ Βίνια»

Ρεπορτάζ στο εξωτερικό συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον 28χρονο διεθνή αριστερό μπακ που αγωνίστηκε στη Ρίβερ Πλέιτ πέρυσι.

Ειδικότερα Μέσα όπως το RTI Esporte agency μεταδίδουν ότι ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την περίπτωση του Ματίας Βίνια και εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει κίνηση και πρόταση. Στα 28 του χρόνια ο διεθνής Ουρουγουανός αριστερός μπακ που είχε δοθεί δανεικός στη Ρίβερ από την ομάδα της Φλαμένγκο έχει παίξει στην Ευρώπη έχοντας παρουσία σε Αγγλία και Ιταλία.

Το Transfermarkt τον κοστολογεί 3.5 εκατ. ευρώ. Παίζει αριστερός μπακ και ενίοτε αριστερός χαφ και πέρυσι είχε 14 συμμετοχές στη Ρίβερ. Πρόκειται για παίκτη με 44 αγώνες στη Ρόμα και 2 ασίστ και 12 αγώνες στη Μπόρνμουθ με 12 αγώνες και 2 γκολ. Έχει πάρει τίτλους στην Ευρώπη όπως το Conference με τη Ρόμα αλλά και σε Βραζιλία και Ουρουγουάη.

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