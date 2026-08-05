Λιβάι Γκαρσία: Η μεταμόρφωση από τον Αλμέιδα και οι βραδιές που «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό

Τι είχε κάνει ο Λιβάι Γκαρσία ως παίκτης της ΑΕΚ και πόσα γκολ είχε σημειώσει απέναντι στη νέα του ομάδα, τον Παναθηναϊκό.

Τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (5/8) ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα ως δανεικός από τη Σπαρτάκ Μόσχας για τους Πράσινους.

Κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν η υπόθεση της απόκτησής του, με το «τριφύλλι» τελικά να «σφραγίζει» τη μεταγραφή του άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, προλαβαίνοντας στο... 90' να τον δηλώσει και στην ευρωπαϊκή του λίστα.

Ο 28χρονος σέντερ φορ ετοιμάζεται για μια δεύτερη θητεία στην Ελλάδα, αυτή τη φορά μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, τι είχε κάνει, όμως, όταν είχε αγωνιστεί με τα κιτρινόμαυρα κόντρα και στη νέα του ομάδα;

Η θητεία του στην ΑΕΚ και οι τραυματισμοί που τον κρατούσαν πίσω

Ο Λιβάι Γκαρσία έφτασε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν η ΑΕΚ επένδυσε περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για το 60% των δικαιωμάτων του. Στις πρώτες του δύο σεζόν αγωνίστηκε κυρίως ως δεξιός εξτρέμ κι αναδείχθηκε αμέσως σε έναν από τους πιο χαρισματικούς επιθετικούς της Superleague.

Ωστόσο, η πορεία του στην Ένωση σημαδεύτηκε από συχνούς μυϊκούς τραυματισμούς, όπως θλάσεις στον δικέφαλο κι ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, οι οποίοι συχνά υποτροπίαζαν και τον έθεταν εκτός δράσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Παρά τις ατυχίες αυτές, ο διεθνής άσος από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο κατάφερνε πάντα να επιστρέφει και να γίνεται επιδραστικός με τη φανέλα της ΑΕΚ, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές, με 56 γκολ και 27 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις για τους Κιτρινόμαυρους.

Πρώτος σκόρερ της Ένωσης τη χρονιά του νταμπλ

Η καριέρα του Λιβάι άλλαξε επίπεδο το καλοκαίρι του 2022 με την άφιξη του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Ο Αργεντινός τεχνικός διέγνωσε τις επιθετικές του ικανότητές και διαπίστωσε πως είναι πολύ καλός παιχνίδι με την πλάτη και στις εκτελέσεις, μετατοπίζοντάς τον από τα άκρα στην κορυφή της επίθεσης ως σέντερ φορ.

Ο «Πελάδο» μάλιστα είχε δώσει μια προφητική συνέντευξη για τον παίκτη του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύω ότι πρέπει να... εκραγεί. Έχει τεράστια δυναμική στη φυσική του παρουσία, στο σουτ που έχει, στο άλμα του. Όλο αυτό ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί 100%. Τη μέρα που θα γίνει αυτό θα μιλάμε για έναν διαφορετικό παίκτη από τους υπόλοιπους. Εξαρτάται από την αυτοπεποίθηση, το μυαλό και το κεφάλι του για να πάει παραπάνω ή να συμβιβαστεί με αυτό που έχει τώρα»

Η απόφαση να τον μετατοπίσει στην κορυφή της επίθεσης αποδείχθηκε ευεργετική για τον ίδιον, αλλά και για την Ένωση. Τη σεζόν 2022-23, ο Λιβάι Γκαρσία ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας του Αλμέιδα, καθώς σημείωσε 18 γκολ (14 στο πρωτάθλημα και τέσσερα στο Κύπελλο) και μοίρασε επτά ασίστ σε 37 αγώνες. Φυσικά, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στην ιστορική χρονιά όπου ο σύλλογος της Νέας Φιλαδέλφειας επέστρεψε «Αllwyn Arena» και κατέκτησε το νταμπλ μετά από 45 χρόνια.

Ο ίδιος αμέσως μετά ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2028.

Τι είχε κάνει κόντρα στον Παναθηναϊκό ως παίκτης της ΑΕΚ

Στα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Λιβάι Γκαρσία αποτελούσε έναν διαρκή... πονοκέφαλο για την «πράσινη» και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΑΕΚ βρήκε τέσσερις φορές το δρόμο προς τα δίχτυα του «τριφυλλιού».

Ο 28χρονος φορ σημείωσε την καλύτερή του εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024, στο 2-2 της Νέας Φιλαδέλφειας για τη Superleague. Σε εκείνο το παιχνίδι πέτυχε και τα δύο τέρματα της ΑΕΚ. Άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Αλμέιδα στο 24' και ισοφάρισε στο 90+6' ύστερα από εύστοχή εκτέλεση πέναλτι.

Επιπλέον, είχε σκοράρει στο 1-1 κόντρα στους Πράσινους τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά και τον Απρίλιο του ίδιου έτους στα playoffs της Superleague (1-1).

Το νέο κεφάλαιο στη Σπαρτάκ Μόσχας και η επιστροφή στην Ελλάδα

Οι εμφανίσεις του τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στους ευρωπαϊκούς αγώνες της ΑΕΚ προσέλκυσαν όπως ήταν αναμενόμενο το ενδιαφέρον πολλών ξένων συλλόγων. Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων με ομάδες από διάφορα πρωταθλήματα, η Ένωση αποφάσισε τελικά να πουλήσει τον Λιβάι Γκαρσία τον Φεβρουάριο του 2025.

Η Σπαρτάκ Μόσχας κατέθεσε πρόταση ύψους 18.7 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Η ΑΕΚ αποδέχθηκε την πρόταση-μαμούθ και ο Γκαρσία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών με ετήσιες απολαβές 2.5 εκατ. ευρώ. Εκεί έμεινε για κάτι παραπάνω από μια σεζόν, μετρώντας 10 γκολ και πέντε ασίστ σε 48 εμφανίσεις.

Το τελευταίο διάστημα, ξένα δημοσιεύματα μετέδιδαν πως ο Λιβάι Γκαρσία είχε ζητήσει από τον μάνατζερ του να του βρει ομάδα, καθώς επιθυμούσε να αποχωρήσει από την Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τον κάνει δικό του, την ώρα που στο «παιχνίδι» είχε μπει και η τούρκικη Τσορούμ.