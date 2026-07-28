Δημοσίευμα από τη Ρωσία υποστηρίζει πως ο Λιβάι Γκαρσία ζήτησε από τον μάνατζερ του να του βρει ομάδα, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει από την Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο Λιβάι Γκαρσία μετά από 1,5 χρόνο φαίνεται πως «ψάχνεται» να φύγει από τη Μόσχα. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία ο διεθνής επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο έχει αποφασίσει να φύγει από την Σπαρτάκ, καθώς είναι δυσαρεστημένος στη νυν ομάδα του.

Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο 28χρονος ποδοσφαιριστής ζήτησε από τον ατζέντη του να αναζητήσει νέο σύλλογο επειδή δεν αγωνίζεται όσο θα ήθελε στη Σπαρτάκ και θα ήθελε να πάει σε ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τον Γενάρη του 2025 οι Μοσχοβίτες είχε δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ για την αγορά του Γκαρσία, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028. Την περασμένη σεζόν σε 25 εμφανίσεις, είχε 5 γκολ και 3 ασίστ.

Την πενταετία που αγωνίστηκε στον Δικέφαλο ο Γκαρσία μέτρησε 160 εμφανίσεις, με 56 γκολ και 27 ασίστ.