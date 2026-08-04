Λιβάι Γκαρσία - Παναθηναϊκός: Έτοιμος να πετάξει για Ελλάδα λένε οι Ρώσοι
Η ρωσική ιστοσελίδα «metaratings» ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Σπαρτάκ Μόσχας και ο Λιβάι Γκαρσία είναι στο αεροδρόμιο για να πετάξει για Ελλάδα.
Το deal συμπεριλαμβάνει τον δανεισμό του παίκτη για ολόκληρη τη φετινή σεζόν, με τον μισθό του να καλύπτεται από τους «πράσινους», οι οποίοι θα πληρώσουν και ενοίκιο στο ρωσικό κλαμπ.
Αυτή θα περιλαμβάνει και μία οψιόν αγοράς, η οποία σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα από τη Ρωσία, θα μπορεί να πάρει υποχρεωτικό χαρακτήρα αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στα προκριματικά του Champions League και εκπληρωθούν και κάποιοι όροι ακόμα σχετικοί με στατιστικά (όπως π.χ. συμμετοχές).
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Εκείνος βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Μόσχας και σύντομα θα αφήσει τη ρωσική πρωτεύουσα για να έρθει στην Αθήνα και να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
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