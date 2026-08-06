Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 θα διευθύνει ο Βέλγος Γιάσπερ Βεργκότε.

Βέλγος διαιτητής θα διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας στις 11 του μήνα (20:30) η UEFA όρισε τον Βέλγο Γιάσπερ Βεργκότε, ο οποίος την περασμένη σεζόν σφύριξε το ματς της ΑΕΚ με την Αμπερντίν (6-0). Βοηθοί θα είναι οι συμπατριώτες του Μίκαελ Γκέρολφ, Μαρτίν Τίστερς και τέταρτος ο Νάθαν Βερμπούμεν.

Στο VAR θα βρίσκονται οι Γιαν Μπότεμπεργκ, Γουέσλι Ντε Κρέμερ, επίσης από το Βέλγιο.