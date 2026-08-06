Παναθηναϊκός: Κατάληψη στη Σόφια από τους φίλους του τριφυλλιού
Ο Παναθηναϊκός θα νιώθει «γηπεδούχος» στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στις 11 του μήνα (20:30).
Οι πράσινοι όπως είναι γνωστό πήραν 1.600 εισιτήρια και ήδη έχουν διατεθεί τα 1.000 απ' αυτά, οπότε αναμένεται πράσινη κατάληψη στη Σόφια.
Η ζήτηση από φίλους του Παναθηναϊκού ειδικά σε πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης είναι τεράστια, αφού η απόσταση από τη βουλγαρική πρωτεύουσα είναι μικρή και βολεύει η οδική μετακίνηση. Επικρατεί ξεσηκωμός αν και είμαστε στις αρχές Αυγούστου και φυσικά μόνο έκπληξη δεν θα είναι να εξαντληθούν και τα 1.600 εισιτήρια.
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Δεν αποκλείεται ο αριθμός των οπαδών του Παναθηναϊκού στο γήπεδο να φτάσει και τις 2.000.
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