Ξεσηκωμός των φίλων του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια.

Ο Παναθηναϊκός θα νιώθει «γηπεδούχος» στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στις 11 του μήνα (20:30).

Οι πράσινοι όπως είναι γνωστό πήραν 1.600 εισιτήρια και ήδη έχουν διατεθεί τα 1.000 απ' αυτά, οπότε αναμένεται πράσινη κατάληψη στη Σόφια.

Η ζήτηση από φίλους του Παναθηναϊκού ειδικά σε πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης είναι τεράστια, αφού η απόσταση από τη βουλγαρική πρωτεύουσα είναι μικρή και βολεύει η οδική μετακίνηση. Επικρατεί ξεσηκωμός αν και είμαστε στις αρχές Αυγούστου και φυσικά μόνο έκπληξη δεν θα είναι να εξαντληθούν και τα 1.600 εισιτήρια.

Δεν αποκλείεται ο αριθμός των οπαδών του Παναθηναϊκού στο γήπεδο να φτάσει και τις 2.000.