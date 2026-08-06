Λιβάι Γκαρσία: «Στο γήπεδο θέλω να είμαι ''killer''»

Ο Λιβάι Γκαρσία έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο Youtube.

Ο Λιβάι Γκαρσία είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού από τα μεσάνυχτα της Τρίτης (04/08). Την Τετάρτη (05/08) το μεσημέρι πάτησε στην Αθήνα και το βράδυ της ίδιας μέρας βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει δια ζώσης το παιχνίδι της νέας του ομάδας κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, αλλά η παρουσία του δεν συνοδεύτηκε από νίκη, μιας και οι «πράσινοι» έμειναν στο 1-1 με τους Βούλγαρους.

Το απόγευμα της Πέμπτης (06/08), το «τριφύλλι» δημοσίευσε το καθιερωμένο βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή, που γίνονται πάντα στο επίσημο καλά της ομάδας στο Youtube.

Εκείνος μίλησε για το πόσο τον έπεισε το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, την αλλαγή που έψαχνε στην καριέρα του ενώ τόνισε πως θέλει να είναι «killer» μέσα στο γήπεδο.

☘️ Πρώτη... γεύση από ΟΑΚΑ για τον Λιβάι Γκαρσία!



🙌 Σήμερα στις εξέδρες του ΟΑΚΑ αναμένεται να βρεθεί και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Λιβάι Γκαρσία,



⏩ Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού πρόλαβε να δηλωθεί στη λίστα, όμως επειδή έφτασε μόλις σήμερα… pic.twitter.com/alDwk66ovq August 5, 2026

Οι δηλώσεις του Λιβάι Γκαρσία

«Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Αυτή τη στιγμή ήθελα να κάνω ένα νέο βήμα στην καριέρα μου και να αγωνιστώ κάπου αλλού. Ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Φυσικά, γνωρίζω την ιστορία του συλλόγου και τη φανταστική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι.

Έτσι, μαζί με τον μάνατζέρ μου και τον σύλλογο πήραμε την απόφαση, με στόχο να πετύχουμε όσα θέλουμε μαζί. Έχω εμπειρία από την Ελλάδα. Η κατάκτηση του ενός τίτλου είναι ένα σπουδαίο συναίσθημα. Πιστεύω ότι διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα. Το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος, το αποτέλεσμα θα μιλήσει από μόνο του.

Αυτό που μου έλειψε περισσότερο ήταν ο καιρός στην Ελλάδα. Η ζωή στη Ρωσία ήταν πολύ καλή. Έχω μάθει να προσαρμόζομαι σε κάθε συνθήκη. Η οικογένειά μου κι εγώ περάσαμε υπέροχα στη Ρωσία, όμως τα πράγματα άλλαξαν λίγο. Πήρα την απόφαση να επιστρέψω στην Ελλάδα και πλέον η απόλυτη προτεραιότητά μου είναι να πετύχω τους προσωπικούς μου στόχους, αλλά και τους στόχους του συλλόγου.

Η μεγαλύτερη προσφορά που μπορώ να έχω είναι εκεί όπου με χρειάζεται η ομάδα. Είτε αγωνιστώ ως δεξιός εξτρέμ είτε ως επιθετικός, πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά. Εδώ μου παρουσίασαν το πλάνο και το όραμα του συλλόγου. Από τη στιγμή που θα βρεθώ στο γήπεδο, στόχος μου είναι να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ την ομάδα. Αυτό είναι το πλάνο.

Με έπεισαν στον απόλυτο βαθμό (προπονητής και τεχνικός διευθυντής). Μου παρουσίασαν το πλάνο τους και ήθελα να γίνω μέρος αυτού του πρότζεκτ. Γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ. Από κάθε βήμα μαθαίνεις κάτι. Έμαθα πολλά στη Ρωσία. Πέρασα πολύ όμορφα εκεί, όμως αυτή τη στιγμή η απόλυτη προτεραιότητά μου είναι να πετύχω εδώ.

Γνωρίζω πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα και πιστεύω ότι κι εκείνοι γνωρίζουν εμένα. Εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με το πλάνο, πιστεύω ότι θα ζήσουμε σπουδαίες στιγμές. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να πετύχουμε τους στόχους μας στο τέλος της σεζόν».

Για το ποιο παρατσούκλι προτιμάει:

«Αυτό θα το αποφασίσουν οι φίλαθλοι. Εγώ, πάντως, μέσα στο γήπεδο θέλω να είμαι ''killer''. Γεια σας, είμαι ο Λιβάι Γκαρσία. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Πάμε! Γεια σας, είμαι ο Λιβάι Γκαρσία. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Πάμε!»