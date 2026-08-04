Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρώσια, θα υπάρχει ειδικός όρος στη συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Σπαρτάκ Μόσχας, που θα... αναγκάσει τους «πρασίνους» να αγοράσουν τον παίκτη.

Η ρωσική ιστοσελίδα «euro-football» έφερε στο φως της δημοσιότητας μία νέα λεπτομέρεια σχετικά με το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάι Γκαρσία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό, οι δύο πλευρές συζητούν ώστε να συμπεριλάβουν έναν όρο στη συμφωνία δανεισμού που προσπαθούν να πετύχουν, ο οποίος θα μπορεί να «αναγκάσει» το «τριφύλλι» να αγοράσει τον ποδοσφαιριστή στο τέλος της επόμενης σεζόν.

Αυτός θα αφορά μία σειρά από προϋποθέσεις που πρέπει να επιτευχθούν, μεταξύ των οποίων θα είναι η συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, καθώς και να πιάσει εκείνος διάφορους στατιστικούς στόχους (π.χ. αυτοί μπορεί να είναι συμμετοχές).

Αν αυτό δεν συμβεί, τότε ο στράικερ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο θα επιστρέψει στη ρωσική ομάδα και η οποία διαπραγμάτευση αν υπάρξει, θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.

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