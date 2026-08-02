Ο Παναθηναϊκός «ψάχνεται» την περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος θέλει να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας.

Από τη Ρωσία είχε γίνει γνωστό εδώ και μέρες πως ο Λιβάι Γκαρσία έχει ζητήσει από τον εκπρόσωπο του να του βρει ομάδα, καθώς θέλει να αποχωρήσει από τη Σπαρτάκ Μόσχας κι αυτή η εξέλιξη προκάλεσε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού!

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