Κόστιτς: Την Τετάρτη περνάει ιατρικά στην Αϊντχόφεν, σύμφωνα με τον Ρομάνο
Όπως αναμενόταν, ο Φίλιπ Κόστιτς δεν θα γίνει τελικά κάτοικος Αθήνας για λογαριασμό της ΑΕΚ, καθώς αποφάσισε να επιστρέψει στην Ολλανδία, 12 χρόνια μετά την αποχώρηση του από την Χρόνιγκεν, για χάρη της Αϊντχόφεν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Σέρβος αριστερός μπακ χαφ θα περάσει την Τετάρτη (5/8) από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και εν συνεχεία υα υπογράψει διετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.
Θυμίζουμε πως οι Πρωταθλητές Ελλάδας είχαν δώσει προθεσμία στο 33χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (03/08) για να απαντήσει στη δυνατή πρόταση που του κατέθεσαν, τελικά την παρέτειναν κατά μισή μέρα ακόμη, όμως η κατάληξη της υπόθεσης δεν είναι αυτή η επιθυμητή για τον Δικέφαλο.
Στη συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στους απεσταλμένους του Τύπου στην προετοιμασία στην Ολλανδία είχε τονίσει πως είναι ικανοποιημένος με το δίδυμο Πήλιου - Πένραϊς, όμως παράλληλα ποτέ δεν μπορεί να αποκλειστεί μια κίνηση που θα αναβαθίσει ποιοτικά το ρόστερ, ανεξαρτήτως θέσης.
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🚨🔴⚪️ Filip Kostić will undergo medical on Wednesday as new PSV Eindhoven player joining on a contract until June 2028.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026
Deal done, as @RikElfrink reports. pic.twitter.com/0KLVY7hCGT
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