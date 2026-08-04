Κόστιτς: Στην Ολλανδία υποστηρίζουν πως πλησιάζει στην Αϊντχόφεν
Αρνητικά είναι τα νέα που έρχονται από την Ολλανδία για την περίπτωση του Φίλιπ Κόστιτς και την ΑΕΚ. Όπως υποστηρίζει ο ρεπόρτερ της Αϊντχόφεν, Ρικ Έλφρινκ, ο Σέρβος αριστερός μπακ - χαφ είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην PSV.
Θυμίζουμε πως ο Δικέφαλος είχε δώσει προθεσμία στο 33χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (03/08), ωστόσο τελικά την παρέτεινε κατά μισή μέρα ακόμη, όμως σύμφωνα με τους Ολλανδούς η κατάληξη της υπόθεσης δεν θα είναι αυτή που θέλουν οι Πρωταθλητές Ελλάδας.
Στη συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στους απεσταλμένους του Τύπου στην προετοιμασία στην Ολλανδία είχε τονίσει πως είναι ικανοποιημένος με το δίδυμο Πήλιου - Πένραϊς, όμως παράλληλα ποτέ δεν μπορεί να αποκλειστεί μια κίνηση που θα αναβαθίσει ποιοτικά το ρόστερ, ανεξαρτήτως θέσης.
PSV heeft een mondeling akkoord bereikt met NEC over de verkoop van Kodai Sano. Ook met Filip Kostic is PSV heel ver. Zo meer.— Rik Elfrink (@RikElfrink) August 4, 2026
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