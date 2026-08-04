Ο Μίλαν Βιτάλις θα είναι το βράδυ της Τρίτης (4/8) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μίλαν Βιτάλις. Οι Πρωταθλητές Ελλάδας έχουν φτάσει σε συμφωνία με την Γκιορ και πλέον απομένει η τυπική ολοκλήρωση του και σε αυτό το πλαίσιο ο διεθνής Ούγγρος χαφ θα βρεθεί τις επόμενες ώρες στην Αθήνα.

Ο μέχρι σήμερα αρχηγός των Πρωταθλητών Ουγγαρίας αναμένεται να φτάσει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 22:00. Ο 24χρονος μέσος αφού περάσει τα απαραίτητα ιατρικά θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Δικέφαλο.

Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές τους μετά την επιστροφή της αποστολής από το Άπελντορν και συνεπώς στην επιστροφή της ομάδας στα Σπάτα την Πέμπτη (6/8) αναμένεται να υπάρχει νέο πρόσωπο.

Ο αρχηγός της Γκιόρ είναι σε φόυλ αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας κάνει ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις σε προκριματικά Champions και Conference League, κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με τον Δικέφαλο.

Ο Βιτάλις αναμένεται να αποτελέσει την πέμπτη μεταγραφική προσθήκη της Ένωσης μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ.

Το who is who του Βιτάλις

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο μέσο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8» αλλά με την ίδια ευχέρεια παίζει και στο «10» αλλά και στο αριστερό «φτερό». Είναι σε εξαιρετική ηλικία και από τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι διεθνής με την Ουγγαρία, έχοντας 8 εμφανίσεις.

Προέρχεται από την Ακαδημία της Γκιόρ και έχει κάνει περάσματα με δανεισμό σε Ντουναΐσκα και Σαμορίν. Την περασμένη σεζόν έκανε... θραύση με τους Πρωταθλητές Ουγγαρίας, έχοντας 10 γκολ και 6 ασίστ σε 41 εμφανίσεις.