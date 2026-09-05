Η πλατφόρμα του Football Meets Data παρουσίασε την προσδοκόμενη βαθμολογία της League Phase του Champions League. Πού θα τερματίσει η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, καθώς απόψε (5/9, 21:00) φιλοξενεί τον Άρη στην Allwyn Arena για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ωστόσο, στην Ένωση το μυαλό μπορεί να βρίσκεται λίγο και στο Champions League, αφού την ερχόμενη Τρίτη (8/9, 20:45) ξεκινάει το ταξίδι στα...αστέρια, με πρώτο αντίπαλο τη Λασκ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, έχοντας αναλύσει όλα τα τωρινά δεδομένα και κάνει τους ανάλογους υπολογισμούς και μεταβλητές, παρουσίασε την προσδοκόμενη τελική κατάταξη της League Phase του θεσμού.

Βάσει της πλατφόρμας τα νέα δεν είναι θετικά για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, αφού τοποθετείται στην 30η θέση, δηλαδή εκτός συνέχειας στην Ευρώπη, με 7 προσδοκόμενους βαθμούς. Αναφορικά με τις πρώτες οκτώ θέσεις, εκεί συναντάμε κατά σειρά τις Άρσεναλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ.