Στο τελευταίο της τεστ πριν έρθει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, η ΛΑΣΚ διέλυσε με 6-1 εκτός έδρας την Ντόιτσλαντμπεργκ για το Κύπελλο Αυστρίας.

Αναμενόμενα εύκολο έργο είχε η ΛΑΣΚ, που στο τελευταίο της τεστ πριν έρθει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της league phase του Champions League, διέλυσε με 6-1 εκτός έδρας την Ντόιτσλαντμπεργκ και πέρασε στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αυστρίας.

Η αντίπαλος της Ένωσης καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο με Λανγκ (10'), Κέιν (15'), Ντάνεκ (22') και Φλέκερ (36'), με τον σύλλογο της Γ' κατηγορίας να μειώνει στο 48' με γκολ του Ντέγκεν μετά από χαμένο πέναλτι του Φούτσχοφερ.

Κέιν (55') και Χόρβατ (67') ξεχείλωσαν στη συνέχεια το σκορ, με τον Καναδό να χάνει την ευκαιρία για χατ τρικ στο 84', καθώς έχασε πέναλτι.