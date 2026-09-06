Αθλητικός διευθυντής Σερβέτ: «Περιμένουμε την απάντηση της ΑΕΚ στη νέα πρόταση για Κουτέσα»

Ο Τζον Γουίλιαμς, αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ μίλησε για την υπόθεση της μεταγραφής του Ντέρεκ Κουτέσα από την ΑΕΚ στην ελβετική ομάδα που βρίσκεται στον «αέρα».

Η μεταγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα από την ΑΕΚ στη Σερβέτ έχει εξελιχθεί σε περίπλοκη υπόθεση καθώς η ελβετική ομάδα θέλει να τροποποιήσει τους όρους της συμφωνίας την τελευταία στιγμή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας χθες μετά το παιχνίδι με τον Άρη, τόνισε ότι ο 28χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός είναι πιθανό να επιστρέψει και το deal να μην ολοκληρωθεί.

Ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, Τζον Γουίλιαμς με νέες του δηλώσεις στο ελβετικό τηλεοπτικό κανάλι Blue Sport υποστήριξε ξανά πως οι αλλαγές των όρων από τη μεριά της Σερβέτ έγιναν μετά τις ιατρικές εξετάσεις του Κουτέσα, δίνοντας λεπτομέρειες.

«Προέκυψε ένα μικρό ζήτημα κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων. Τροποποιήσαμε τους όρους της διαπραγμάτευσης, επειδή η κατάσταση δεν ανταποκρινόταν σε όσα είχαν συμφωνηθεί με την ΑΕΚ. Πλέον έχουμε συμφωνήσει με τον παίκτη και περιμένουμε την απάντηση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να επιμένει να παραμείνουν τα πράγματα όπως είναι τώρα, γιατί αυτό δεν ήταν μέρος της συμφωνίας που είχαμε διαπραγματευτεί», ανέφερε αρχικά ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, ο οποίος πρόσθεσε ότι περιμένει την απάντηση της ΑΕΚ στη νέα πρόταση που έχει γίνει από το ελβετικό κλαμπ:

«Πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τη Σερβέτ σαν... αγελάδα για άρμεγμα. Δεν έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ μας σέβεται. Προσπαθήσαμε να τροποποιήσουμε τους όρους της πρότασης και εξακολουθούμε να περιμένουμε απάντηση. Στείλαμε την πρότασή μας πριν από 48 ώρες, αλλά ακόμη δεν έχουμε λάβει απάντηση. Είχαμε προτείνει ένα συμβόλαιο πολύ μεγάλης διάρκειας, ώστε να μπορέσουμε να αποσβέσουμε το ποσό της μεταγραφής. Αυτό δεν αλλάζει την επιθυμία μας να τον αποκτήσουμε. Εξακολουθούμε να θέλουμε να τον φέρουμε στην ομάδα. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της ΑΕΚ».

Μάλιστα ο Γουίλιαμς αποκάλυψε πως η Σερβέτ κατέβασε την αρχική της πρόταση από το 1 εκατ. ευρώ στις 600.000 ευρώ προς την ΑΕΚ, τονίζοντας ότι η επιθυμία της ελβετικής ομάδας είναι να ολοκληρώσει το deal πριν την Τρίτη που τελειώνει η μεταγραφική περίοδος στην Ελβετία. «Έχουμε μειώσει ανάλογα τη διάρκεια του συμβολαίου. Αντί για πέντε χρόνια, θέλουμε να τον αποκτήσουμε για τρία. Έχουμε μειώσει την προσφορά από το 1 εκατομμύριο ευρώ στις 600.000 ευρώ. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η μεταγραφική περίοδος κλείνει σε 48 ώρες. Δεν αλλάζουμε την πρότασή μας».