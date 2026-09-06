ΑΕΚ: Οικογένεια ταξίδεψε από το Τορόντο στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ματς με τον Άρη
Σε ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ η Allwyn Arena γέμισε από φίλους της ένωσης που απόλαυσαν πέντε γκολ στη νίκη επί του Άρη.
Σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media η ΑΕΚ μάλιστα αποκαλύφθηκε και μια ωραία ιστορία. Ένας πιτσιρικάς με τον αδερφό του κρατούσε το κινητό του δείχνοντας το προς την κάμερα και έγραφε ότι είχαν ταξιδέψει μαζί με τους γονείς τους από το Τορόντο του Καναδά για την Αθήνα για να δουν την αγαπημένη τους ΑΕΚ!
«Ήρθαμε από το Τορόντο του Καναδά, διανύοντας τόσα χιλιόμετρα, μόνο και μόνο για να δούμε την ΑΕΚ», έγραφε το μήνυμα στην οθόνη του κινητού του μικρού φίλου της Ένωσης.
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